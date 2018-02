El soberano corte de la ministra de Sanidad a una chula alcaldesa podemita

La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, se ha presentado por sorpresa este lunes 19 de febrero de 2018 en la visita que ha hecho la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, al Instituto de Investigación de Can Ruti, en plan chulo y pidiendo explicaciones por el 155, en presencia del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

La edil ha afirmado que la situación tiene "retenidos" 2 millones de euros del Consorcio Badalona Sud, un ente participado por Ayuntamiento y Generalitat para llevar a cabo proyectos educativos en barrios como Sant Roc, en el sur de la ciudad.

No poden passejar-se pel territori aparentant normalitat, quan estem patint tants greuges. Han intervingut la institució però no han assumit la seva responsabilitat, per facilitar-ne la gestió. No contesten a les peticions per convocar reunions, bloquegen i a sobre ens castiguen. https://t.co/aZBoYmZIp9