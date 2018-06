Los 'aprovechateguis' del PNV quieren que el 'paracaidista' Sánchez agote la legislatura

Saben los del PNV que Pedro Sánchez tiene los pies de barro y le van a sacar hasta los hígados... al nuevo presidente socialista y a todos los españoles.

Andoni Ortuzar ha apostado este 2 de junio de 2018 por agotar la legislatura actual y que las elecciones se celebren «en 2020 o a finales de 2019».

El presidente del EBB del PNV ha resaltado que el nuevo presidente del Gobierno sabe cuáles son las «expectativas» que el PNV le va a plantear.

En declaraciones a ETB, el líder jeltzale ha afirmado que la política española está viviendo «una montaña rusa que ojalá pare» y ha incidido en que, salvo con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a lo largo de los últimos días ha hablado «con todos los líderes políticos».

Asimismo, ha valorado la actitud del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy:

«Se ha portado con nosotros bien, no ha presionado, no ha chantajeado, no nos ha amenazado...».