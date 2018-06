El caótico debut de Isabel Celaá: la portavoz del Gobierno Sánchez que acabó 'asada' por su propia confusión

EL primer «Consejo de Ministras y Ministros» presidido por Pedro Sánchez dio poco de sí, unos cuantos nombramientos y una rueda de prensa en la que la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, osciló entre la propaganda y la confusión, algo explicable por la novedad del cargo y, sobre todo, por la ausencia total de contenidos políticos.

Lo de Celaá ha sido d eaurora boreal. Con esas palabras se estrenó este 8 de junio de 2018 como portavoz del Gobierno:

"Espero que todos y todas sean ustedes lo suficientemente comprensivos e incluso bondadosos conmigo. Tengan ustedes mucha diligencia porque es mi primer día. Me estreno y ustedes, claro, son unos expertos de la comunicación, o sea que si no son diligentes conmigo, me podrían asar. Pero yo espero que no sea ese el caso".