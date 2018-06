Mucho ojo con lo que el jefe de gabinete de Sánchez decía en 2016: "Me gustaría ver de vicepresidente a Casado o Echenique"

Es el hombre de moda en las sombras de la política española. Iván Redondo, analista y asesor político, es el nuevo jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, básicamente porque es quien le convenció para la moción de censura y diseñó la fórmula que ha llevado al PSOE a La Moncloa.

A su espalda, Redondo lleva el bagaje de haber asesorado con mucho acierto a otros políticos, como los populares Xavier García Albiol o José Antonio Monago, además de haber participado como especialista en varios programas de televisión.

Y como es el hombre de moda en la política española, los medios han empezado a revisar su pasado, y el diario El Confidencial rescata un comentario absolutamente singular para este momento concreto. Iván Redondo fue entrevistado en 'La Tuerka' por Pablo Iglesias, en abril de 2016, y allí hizo un comentario que dará mucho que pensar a Pedro Sánchez:

Te voy a decir una cosa que es una provocación: si yo viera algún día como vicepresidente a una persona como Pablo Casado, que es un extremo, pero es una persona preparada, con humildad, yo me alegraría porque me sentiría identificado con él. Y si viera a Pablo Echenique... igual. Porque estaría orgulloso de mi país. Y te estoy diciendo dos extremos. Eso no lo estoy viendo en este momento, por eso estamos en una transición.