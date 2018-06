La marranada de Pedro Sánchez al rey Felipe VI para que no gruñan los nacionalistas

Lo de Roma no paga traidores no va con él. Y eso que hay honra por defender, que no la de Viriato, y sí la del Jefe del Estado y por ende la del pueblo español. Pero para Pedro Sánchez la Casa Real es una china en su zapato de la que hay que deshacerse, aunque sean otros lo que tengan que descalzarlo. (La charlotada que brindó TV3 a Quim Torra por lucirse con la suerte de don Tancredo ante el Rey).

El acoso del soberanismo al Rey es brutal. La mano derecha de Puigdemont, Elsa Artadi, opina que Felipe VI es merecedor de 'aislamiento' y agita para ello el discurso más político que don Felipe ha firmado desde que relevó a su padre hace cuatro años, el del 3-O del año pasado, cuando salió a escena en una alocución televisada para frenar el desafío separatista y recordar la vigencia de la España constitucional unida. (El País babea con Pedro Sánchez y le hace un publirreportaje de cuatro páginas al "insensato sin escrúpulos").

El presidente del Gobierno no quiere dar la cara por él, y menos por España. El que al monarca se le haya declarado incluso persona non grata en Gerona, donde también se le ha prohibido celebrar los prestigiosos premios Princesa de Girona en un espacio público del Ayuntamiento, todo ello enmarcado en la decisión oficial de la Generalitat de romper relaciones con la Casa Real, le trae al pairo.

Y para dejarlo más claro aún la entrevista que ha concedido este domingo 24 de junio de 2018 a 'El País':

Pregunta:

¿Cómo va a reaccionar el Gobierno ante la decisión de la Generalitat de Cataluña de romper relaciones con la Casa del Rey?

Respuesta: "Los tiempos en que el Gobierno agravaba los problemas con Cataluña acabaron. Tenemos que ir paso a paso, reconstruir la confianza, la lealtad quebrada durante estos años de conflicto entre la Generalitat y el Gobierno de España. Esa es la voluntad que yo voy a manifestar al presidente Torra cuando me reúna con él el próximo día 9 de julio. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer.

Desde el año 2011 no se reúne la comisión bilateral, que puede servir para reducir los conflictos en recursos al Tribunal Constitucional, agilizar cuestiones como las infraestructuras, las inversiones. Mi voluntad es normalizar las relaciones institucionales. En el medio plazo hay que abordar entre todas las fuerzas políticas una renovación del pacto constitucional".

P. Si la Generalitat sigue forzando la tensión con la Casa del Rey, ¿cómo va a reaccionar?

R. "La Casa Real acertó cuando planteó que en todo lo que tiene que ver con la política es el Gobierno y el presidente quien tiene que marcar las líneas. El president Torra sabe perfectamente que con quien tiene que dialogar para normalizar esas relaciones es con el presidente del Gobierno. Nosotros lo vamos a hacer. No se entendería que, por ejemplo, cuando se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no esté la Generalitat".

Según sus propias respuestas, amparar a la Jefatura del Estado desde el Gobierno supondría "agravar" los problemas con Cataluña, hasta el punto de que envía antes un recado a la Corona que al independentismo, recordándole a Felipe VI que, en cuestiones políticas, es el presidente quien marca las líneas.

