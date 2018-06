La foto de Pedro Sánchez haciéndose pasar por JFK a bordo de un helicóptero del Ejército

Iván Redondo, un mago de la imagen, director de Gabinete de Pedro Sánchez, sabe muy bien lo que hace. No en balde aupó en día a José Antonio Monago (PP) a presidir Extremadura, y hasta el mismísimo Pablo Iglesias lo ha tildado de "culto, rápido y sensible". (La marranada de Pedro Sánchez al rey Felipe VI para que no gruñan los nacionalistas).

.@sanchezcastejon vuela a la cumbre de Bruselas a defender la #Europa de los derechos sociales y luchar contra la xenofobia. Por una #Europamejor🇪🇺 pic.twitter.com/lSu9wyuUub — La Moncloa (@desdelamoncloa) 24 de junio de 2018

Y como muestra el botón sobre estas líneas, donde aparece el presidente del Gobierno rumbo a Bruselas este domingo 24 de junio de 2018 para participar en la cumbre sobre migración, a bordo de un helicóptero del Ejército del Aire.

Casualidad o no, la estampa es casi idéntica, según nos recuerda 'EsDiario', a la del mítico John Fitzgerald Kennedy a bordo del Air Force One, hace seis décadas. ¿Se la ha aconsejado el mentado?

Redondo es acérrimo admirador de James Carville y a David Axedlrod (exasesores de Bill Clinton y Barack Obama, respectivamente). A veces los recuerda ante el público para citar a los principales 'popes' (referentes) en Estados Unidos "de nuestra profesión".

En las redes se han quedado sin embargo con lo más superficial:

Las gafas de luchar contra la xenofobia. https://t.co/WBfWI09QPE — Super Falete (@SuperFalete) 24 de junio de 2018

Me puede explicar alguien porque lleva gafas de sol dentro de un avión???? Hello???? Éste hombre está fatal de la olla 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Laura Sánchez (@LauraSn1106) 24 de junio de 2018