¡Acojonante! Pedro Sánchez ofreció un ministerio a Jesús Calleja y este le dijo que no

Sólo le ha faltado Belén Esteban y no desesperen, proque este Pedro Sánchez en capaz de cualquier cosa, con tal de salir en la pantalla del televisor.

Elvira Lindo, Almudena Grandes, Maxim Huerta y Jesús Calleja ...

Como lo oyen. El aventurero televisivo era la cuarta opción del actual presidente de Gobierno para subir a la cima del Ministerio de Cultura.

Sánchez habló con el rubio más aguerrido de Cuatro para que llevara las riendas del Ministerio de Cultura. Cuentan que Jesús no aceptó; eso sí, tuvo el detalle, una vez se dio a conocer el nuevo Gobierno de colgar en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje:

Hay que recordar que Jesús Calleja y Pedro Sánchez vivieron juntos momentos muy intensos. Primero, el descenso de un aerogenerador de 70 metros de altura; y segundo, la escalada del Peñón de Ifach.

Pedro demostró que es el político que se encuentra en mejor forma física. Junto a Jesús escaló en diciembre del 2014 la conocida roca alicantina de Calpe. Nada menos que 332 metros, y no desfalleció.

Por cierto que os parece el nuevo gobierno?, más allá de a quien votemos, no cabe duda que es revolucionario, innovador, joven europeista e incluso ilusionante...y lo de Pedro Duke la guinda...Europa lo aplaude y parece un soplo de aire fresco..y además mujeres al poder! me gusta — Jesús Calleja (@JesusCalleja) 6 de junio de 2018

Como detalla Sara Tejada en 'Informalia' este 26 de junio de 2018, nadie podía imaginar que con tan pocos diputados, Sánchez consiguiera convertirse en presidente de Gobierno. Y lo ha logrado.

La grabación de aquel programa se produjo en una etapa en la que algunos afiliados de renombre criticaron la fuerte presencia de Pedro en medios muy diversos, lo que llegó a calificarse como una mera autopromoción del líder socialista.

Fue su mujer, muy versada en asuntos de marketing, quien le aconsejó salir en medios llamados más frívolos para popularizar su imagen: llamó a Sálvame para hablar de los toros, apareció en Un tiempo nuevo, y en La Sexta Noche.

Al jefe del Ejecutivo no le asusta el frivoleo. De hecho, en campaña electoral salió en El hormiguero y, En tu casa o en la mía con Bertín Osborne. Y disfrutó.

Lo que nadie imaginaba era que estaba aprovechando su paso por estos programas para hacer casting de las personalidades con las que iba a contar.

El perfil de Jesús Calleja podrá chocar o no en el ámbito de la Cultura, pero no en el Deporte, una pata muy importante en este ministerio donde se precisa una renovación. No era ni mucho menos una idea descabellada.

Este leonés de 53 años no solo es un gran escalador. Con 21 años hizo su primera visita al Himalaya cuyas altas cumbres coronó años después. Hombre ecléctico, Jesús, que fue también peluquero y llegó a ganar un campeonato de peluquería masculina. Se ha ganado también la vida como guía de montaña y escalada.

Habla varios idiomas, entre ellos el nepalí, domina el rafting y sabe manejarse a la perfección con instituciones públicas y privadas, ya que se ha pasado la vida buscando patrocinios. Este hombre que que ha viajado al Polo Norte practica también el automovilismo. Participó en el Rally París Dakar así como en el de los Faraones.

Sencillo, asequible, de buen trato, Jesús no tiene hijos biológicos, pero hay dos a los que considera sus propios hijos. Trajo de Nepal a tres niños que ya son mayores e incluso le han hecho abuelo. Uno de ellos le acompañó en casa de Bertín Osborne.