El premio que dará Pedro Sánchez a los inmigrantes que hablen catalán sin morderse la lengua

Pedro Sánchez se lo comunicará personalmente a su gran amigo Quim Torra en breve: los inmigrantes que vivan en Cataluña lo tendrán a huevo a la hora de regularizarse, eso sí, si demuestran que saben hablar catalán de corrido.

El Gobierno socialista no tiene pelos en la lengua: plantea que el conocimiento del catalán será un "mérito" en el proceso de regularización por arraigo de los inmigrantes en esa comunidad, en una medida que forma parte del programa del Ejecutivo socialista para el "reconocimiento de la pluralidad lingüística" de España.

Además, el Gobierno determina que las Administraciones deben impulsar las medidas necesarias

"para fomentar el aprendizaje del castellano y de las lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma de su residencia"

la obligación de informarles "sobre el valor que se concederá al estudio y al conocimiento de las lenguas en el caso de solicitar" esa regularización.

Consejo de Lenguas Españolas

La propuesta-que se plasmó en 2017 en una proposición de ley en el Congreso-establece también la creación de un ‘Consejo de las Lenguas Españolas', adscrito al ministerio de la Presidencia o al de Política Territorial, y encargado del "análisis, impulso y coordinación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas en relación con el uso de las lenguas cooficiales", según da cuenta 'OkDiario'.

Este organismo estará representado por dos vicepresidencias, siendo una de ellas para Ignacio Sánchez Amor-secretario de Estado de Política Territorial-y la otra, rotativa, por un miembro de cada uno de los gobiernos autonómicos.

Asimismo, se prevé la creación de una ‘Oficina para las Lenguas Españolas', principalmente dedicada a labores de asesoramiento del Consejo, elaboración de estudios y encuestas sobre las lenguas españolas o a la supervisión del cumplimiento de su uso por parte de la Administración General del Estado y los organismos públicos.

El plan establece también como prioridad la promoción de las lenguas en el exterior, en lo que el Instituto Cervantes jugará un papel clave. Además,

"el Estado, en cualquiera de los ámbitos específicos en los que promociona la marca España en el exterior deberá incorporar la información relativa a su realidad plurilingüe como uno de los valores y características significativas del país".

En otro punto se obliga a la traducción de oficio de todos los convenios y tratados internacionales y a la firma de acuerdos internacionales para crear "marcos de cooperación" para "la protección, reconocimiento e impulso de las lenguas compartidas con regiones de otros Estados".

