¡Qué bochorno, Sánchez! La secuencia de imágenes que deja en el ridículo más absoluto al nuevo pelotillero de Donald Trump

Ya habrá tenido usted tiempo de analizar las imágenes del primer encuentro entre Pedro Sánchez y Donald Trump este 11 de julio de 2018 antes del inicio de la cumbre de la OTAN. Una atropellada escena, diríamos, entre el nuevo presidente español a la desesperada caza de su foto con el presidente americano...

Con lo que no contaban Sánchez y su jefe de gabinete y amante de las fotos promocionales, Iván Redondo, es con que habría muchas más instantáneas que mostrarían la verdad de aquel penoso saludo que deja muy mal a todos los españoles.

Lo puede hacer cualquiera contemplando el vídeo, que por sí solo es bastante desolador: Trump pasa olímpicamente de Pedro Sánchez, pero aún así tiene un mínimo gesto de cortesía, que es precisamente lo que han aprovechado en Moncloa como si fuera un éxito rotundo de diplomacia.

Antonio Camuñas fue presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos entre 2008 y 2010, pero hoy destaca por haber dejado un hilo glorioso en Twitter sobre la ridiculez de Pedro Sánchez y su equipo de asesores:

1/ La Interrupción: Sánchez se introduce en el corrillo en que Trump mantiene una conversación con Erdogan (el presidente se gira ostensiblemente para ver quién le está interrumpiendo, y -aunque sigue hablando- sus palabras no están dirigidas a Sánchez sino a Ersogan) pic.twitter.com/cGIqdnZXPr

3/ Trump no tiene más remedio que escuchar lo que quiere decirle Sánchez, aunque su gesto no denota un particular interés. La sensación de haber sido interrumpido sigue siendo evidente en el semblante serio del presidente norteamericano ante un impávido Erdogan. pic.twitter.com/3QmTmFdH6P