La infanta Elena pasa del Rey Felipe VI y apoya a su hermana Cristina visitando a su cuñado Urdangarin en la cárcel

No sabemos si los Urdangarin se frotan las manos con el escándalo que señala a Juan Carlos I como cerebro de Nóos pero es evidente que hacen piña con Iñaki. Y no solo ellos.

Ya son al menos dos los Borbones que pisan la cárcel: las dos hermanas de Felipe VI. La procesión de visitas al preso más famoso de España se está convirtiendo en una exhibición pública de apoyo al yerno de don Juan Carlos.

Para pasmo de muchos, los Borbones (y no digamos los Urdangarin) no se esconden a la hora de demostrar con quién están en este momento, según informalia.

Hubo medios y periodistas que primero negaron que la infanta Cristina hubiera visitado a su marido en Brieva cuando dimos la exclusiva desde Informalia. Una vez la noticia fue recogida `por medios como El País, la agencia Efe o la revista Hola, se llegaron a publicar titulares como éste: "Por qué nunca veremos entrar a la infanta en la prisión", noticias no muy bien encaminadas si tenemos en cuenta el rosario de visitas y de imágenes que se suceden desde hace días en las puertas de la cárcel de Brieva. Que si en este momento la Monarquía no podía permitirse esas escenas, que si Felipe VI le había exigido a su hermana Cristina que no visitase a su marido, que si la infanta no pasaría por la humillación pública de dejarse fotografiar entrando en una cárcel, que si el momento político en Cataluña impedía que se retratara a una infanta de España en un centro penitenciario. Trataron de desmontar con especulaciones y suposiciones una información contrastada y titulada con esta contundencia: "La infanta Cristina visitó Urdangarin este fin de semana en la prisión de Brieva".

Hace unos días Europa Press ponía en evidencia informaciones tan arriesgadas como aquellas que decían que nunca veríamos la imagen de la infanta en la cárcel, y fotografiaba a Cristina de Borbón y Grecia llegando a la prisión abulense a visitar a su marido. Y este fin de semana Telecinco daba cuenta de que la otra hermana del jefe del Estado, la infanta doña Elena, se había desplazado hasta el centro penitenciario para estar con su cuñado. Y sin esconderse.

