La prensa internacional se cachondea del disparate de los nuevos submarinos españoles

El cachondeo es total, como recoge con detalle David Juárez, en el diario 'La Vanguardia' este 19 de julio de 2018:

“Primero fue demasiado pesado y ahora demasiado largo”.

Esta premisa se repite en numerosos medios internacionales de prestigio y se refiere a la problemática que ha salido a la luz con la Armada española.

Los nuevos submarinos S-80 Plus en 2013 eran tan pesados que corrían el peligro de no poder salir a la superficie tras sumergirse, el arreglo de aquel fallo consistió en alargar las naves 10 metros, pero no tuvieron en cuenta que la base donde debían atracar era bastante más pequeña.

Ahora habrá que dragar y ampliar la base en Cartagena y gastar otros 16 millones de euros extra.

Los cuatro submarinos S-80 Plus que se van a construir en España contaban con un presupuesto inicial de 2.132 millones de euros, pero con los problemas de ingeniería ha sido necesario ampliar el presupuesto en 1.772 millones. Al final se gastarán casi 4.000 millones, prácticamente el doble de lo previsto.

Un revés de ingeniería demasiado caro

La exclusiva la publicó ayer el diario El País y se hicieron eco todos los medios españoles. En pocas horas la noticia cruzó las fronteras y llegó a diarios como el New York Times, The Guardian, la BBC, Clarín o La Stampa.

Para el diario de referencia de Nueva York, el proyecto español de los S-80 Plus ha estado desde el principio “plagado de problemas de ingeniería”, lo que ha supuesto “excesivos costes durante el desarrollo”. Describen como “revés de ingeniería” el descubrimiento de que podrían no flotar tras sumergirse y destacan que al solucionar esos problemas no pensaron en el tamaño de los muelles de Cartagena.

“La controversia sobre el submarino se produce cuando el gobierno de España lucha por equilibrar las presiones internas con los compromisos militares internacionales”, sostiene el New York Times después de afirmar que el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, deberá gasta muchos más millones de lo que tenía previsto en los S-80.

“Por supuesto que si Donald Trump se enterara de lo que cuesta, nos echaría en cara lo poco que invierte España en defensa”, dijo este miércoles Robles en relación a los gastos extra de los S-80 y sus palabras también han sido recogidas en el NY Times.

Un fracaso de la Armada que divierte a diplomáticos rusos

El rotativo The Guardian es quizá el más duro con la Armada española: “El costoso intento de España de modernizar su flota submarina ha fracasado y ha hecho divertirse a los diplomáticos rusos”. Se refieren exactamente al embajador adjunto de Rusia en la ONU, Dmitry Polyanskiy, quien se mofó de España en Twitter: “Una cadena de errores de cálculo interesante. Nunca imaginé que esto podría pasar en una armada moderna”.

La BBC habla de que el intento de España de desplegar un nuevo submarino para la Armada “se ha vuelto a estancar” por ser demasiado grande para su muelle.

Además, destacan que un ex funcionario español le dijo a la agencia Associated Press que alguien puso un punto decimal en el lugar equivocado y “nadie prestó atención al revisar los cálculos”.

Ese error fue el responsable de que las naves no flotaran por su elevado peso.

Por su parte Clarín , el diario digital en castellano más leído del mundo, también se ha hecho eco del despropósito con los S-80 Plus y lo define como “un verdadero dolor de cabeza para la Armada”.

Tildan de “insólito” el problema de encaje en Cartagena, pero informan que Margarita Robles ha tranquilizado a los españoles al afirmar en Onda Cero que las deficiencias detectadas en el proyecto ya están corregidas y que es absolutamente viable.

En Italia, el diario La Stampa , habla de que el intento de la Armada por desplegar nuevos submarinos en su flota siguen sin tener éxito por un segundo gran error