Pedro Sánchez tiende una 'trampa franquista' a la Corona y el Rey Felipe estalla y responde

"Aún no está nada clara la vía que se tomará finalmente para exhumar a Franco".

Eso han filtrado desde Moncloa, pese a que el presidente dijo que era un hecho que se produciría de inmediato.

De hecho, se llegó a especular que la exhumación se produciría en la significativa fecha del 18 de julio.

Pero Pedro Sánchez no se ha atrevido y no lo ha hecho porque él mismo ha mentido públicamente al hacer trasladar, usando fuentes oficiales de La Moncloa, que el acuerdo con la familia Franco era total. Y no solo no lo es, sino que su familia está dispuesta a llevar al Gobierno a los tribunales por un delito de profanación de tumbas.

Así, una de las posibilidades que se contemplan es que el Ejecutivo de Sánchez apruebe un real decreto ley que necesita ser revalidado por la Cámara Baja y refrendado por el Rey Felipe VI, por lo que Sánchez pondría al Monarca en la tesitura de firmar la controvertida iniciativa, ya que según establece la Constitución en su artículo 62, le corresponde al Rey "expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes".

Y esta posibilidad, según ha podido saber Periodista Digital, ha indignado al Rey Felipe que ve en ello una "jugarreta" a la Corona y falta de valentía de Sánchez.

"Un arma de doble filo para la Monarquía", a quien responsabilizarían en última estancia de la controvertida exhumación que, de momento y más allá de las consecuencias judiciales, ha reabierto viejas heridas. "En una decisión política de estas características no se puede usar como coartada a la Corona", es la opinión del Rey que mantiene una tensa relación con Pedro Sánchez.

Esta vía reforzaría a Sánchez, ya sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos contaría con el apoyo del Congreso: en mayo del año pasado, la Cámara Baja apoyó una proposición no de ley tanto en lo referente a la exhumación de Franco como la reubicación de Primo de Rivera en un espacio menos destacado de la Basílica. Hubo 198 votos a favor y 140 abstenciones. Un año después, el real decreto obligaría a los partidos a retratarse. Esta fórmula retrasará el proceso hasta septiembre.

La familia ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Gobierno. La Fundación Franco incide: "La aprobación de un decreto ley supondría la quiebra del Estado de Derecho". Alegan que el procedimiento incumple el artículo 86 de la Carta Magna: "No se puede exhumar un cuerpo sin permiso de la familia y no lo tienen".