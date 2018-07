El baile de Begoña Gómez con siete guardaespaldas tras patearse su marido 36.600 € del ala

Todo sea por el arte, aunque en este caso por el arte de vivir por todo lo alto a costa de las arcas públicas con intragables excusas que provocan cuanto menos la náusea. Y es que el fiestorro que se pegó este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tuvo su final con el concierto de 'The Killers' al que asistió con su esposa en el transcurso del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), un evento al que ya acudió en 2016, cuando era secretario general del PSOE. (Pedro Sánchez usa el avión oficial pagado por todos los españoles para irse de juerga al concierto de The Killers).

Begoña Gómez, que no viajó en el avión Falcon 900B del Ejército del Aire que usó su marido, -lo hizo discretamente en coche- optó por quedarse un día más en Castellón, con sus hijas, y asistir al concierto de Pet Shop Boys al día siguiente. Estuvo moviendo el esqueleto en primera línea, mezclada entre el público, lo que obligó a hacer uso de un fuerte dispositivo de seguridad: un cordón que estaba compuesto por siete personas, entre escoltas y fuerzas de seguridad del Estado, según informa 'OkDiario'. (Mensaje a Pedro Sánchez: "El dinero público no está para hacer de groupie de 'The Killers'").

La broma de su querido esposo ha salido por un pico, ya que el avión no se quedó en Castellón, sino que volvió a Madrid y regresó el sábado por la mañana para recoger al presidente. Eso obligó a abrir de nuevo el aeropuerto, ya que ese día solo había cuatro vuelos programados, pero por la tarde. (La Moncloa ni siquiera recogió en la agenda oficial de Pedro Sánchez su escapada al concierto de los 'Killers').

En total, el avión realizó cuatro desplazamientos, lo que supondría un coste de unos 36.600 euros, considerando que la hora de vuelo llega a los 5.600 euros.

Desde Podemos, su secretario de Organización, Pablo Echenique, ha quitado sin embargo importancia a la polémica y ha considerado que "no es lo que afecta a la vida de los ciudadanos".

