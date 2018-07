La excusa de cortos vuelos del marchoso Sánchez para explicar su viaje en el jet oficial

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez ha comparecido ante los medios de comunicación por primera vez desde que llegó al cargo. En el turno de preguntas ha declarado que su polémico viaje en avión al FIB fue "porque el equipo de seguridad de Moncloa lo recomienda". (Mensaje a Pedro Sánchez: "El dinero público no está para hacer de groupie de 'The Killers'").

"Yo diría que esto es una falsa polémica", asegura. Sánchez cree que la oposición ha usado su viaje para criticarle porque "aún no asumen" que sea él el presidente.

ha añadido para intentar zanjar el asunto.

Sánchez también ha sido preguntado por la comparecencia del director del CNI, Sanz Roldán.

"El gobierno de España no tiene ninguna duda sobre los extremos de la comparecencia. No hay ninguna duda de que no vamos a aceptar ningún chantaje al Estado",