España ultima un decreto para vetar los anuncios de casas de apuestas

El efecto dominó provocado por el ‘decreto dignità', aprobado hace unas semanas en Italia para prohibir los anuncios de las casas de apuestas, está en camino. Siguiendo los pasos del país transalpino, España última los detalles para cambiar la regulación sobre la publicidad relacionada con el juego online.

La medida pionera en Italia ha llevado a otros países del entorno a ponerse manos a la obra y el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto un nuevo paquete de medidas que, sin ser tan estricto como el impulsado por Luigi Di Maio, supondrá un duro revés para el sector del juego. En este sentido, España limitará drásticamente la franja horaria para la publicidad relacionada con el juego, a fin de no incitar a los menores al juego. La nueva normativa se basará en proteger a los jóvenes, ante los efectos negativos que, según diversos estudios, tienen estos anuncios sobre este sector de la sociedad. Esta información estuvo ya en poder del equipo de Mariano Rajoy, pero tras la moción de censura será el de Sánchez el que tome cartas en el asunto.

El nuevo control de la publicidad impedirá que se promocionen en televisión entre las 08.00 y las 09.00 y por las tardes entre las 17:00 y las 20:00 entre semana; además de las 09:00 los sábados, domingos y los días festivos. Aquí no acaba la cosa. Personajes de relevancia pública y considerados como referentes para los jóvenes no podrán tener relación alguna con los anuncios de casas de apuestas. A nivel televisivo, Maldini, Neymar, Cristiano Ronaldo o José Coronado son algunos de los rostros conocidos que han prestado su imagen para este tipo de anuncios, que tienen los días contados. Aún no hay fecha prevista para su aplicación, aunque, según fuentes ministeriales a ‘EL ESPAÑOL', todo está encauzado para que más pronto que tarde salga a la luz el nuevo decreto ley.

​​LaLiga, a la espera de noticias

De momento, el fútbol español mantiene el silencio al contrario que el italiano, que montó en cólera al conocer las intenciones de Di Maio porque sus medidas tendrán drásticas consecuencias para un negocio que en Italia mueve unos 700 millones de euros. En España, la relación entre las casas de apuestas y los clubes es también muy estrecha, hasta el punto de tener tres de cada cuatro equipos de Primera División algún tipo de acuerdo con el sector. De hecho, hay varios, como el Leganés ahora o el Real Madrid en su día, que lucen en sus camisetas publicidad sobre una de estas empresas.

Los equipos de la competición serían solo una parte de los perjudicados porque LaLiga, por medio de LFP, es el único campeonato entre las grandes ligas europeas que tiene como ‘partner' a una casa de apuestas. No hace mucho, por medio de Javier Tebas, ya hizo un llamamiento al Gobierno para que mostrase una mayor sensibilidad por un sector que genera tanto dinero y que tiene un régimen fiscal más abusivo con los futbolistas que la competencia directa.