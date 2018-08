‘La canción del verano’ de un Policía a Pedro Sánchez: “vete ya inútil”, incendia las redes

Es un agente de la Policía o de la Guardia Civil. Aparece con una guitarra con las siglas Jusapol (Asociación de la Policía y Guardia Civil), camiseta negra y tras él una bandera de España. Y se arranca con una copla que ya está revolucionado las redes sociales.

En Facebook es todo un éxito con centenares de miles de reproducciones, comentarios y "me gustas". También en Twitter y en el canal de vídeos YouTube.

La copla comienza de manera contundente hablando de la forma de acceder al Gobierno y sus socios:

"Aunque a ti nadie te ha votado tú has montado una patraña y negociando con los malos te has hecho dueño de España. Y aunque las siglas de tu partido son de socialista obrero español, me parece que lo de obrero con tu avión privado ya se te olvidó. Socialista eso sí de clase alta y de español ya ni hablamos que al independentista le tiendes la mano y a los terroristas le rellenas los bolsillos de dinero... de dinero español".

Como no podía ser de otra forma también aborda sus primera decisión como presidente:

"Tu te quisiste colgar la medalla de honor con lo que vende una foto con 600 inmigrantes, pero eso da igual lo pagamos nosotros. Y gracias a tu gestión sufrimos una invasión de violentos a mansalva que agreden a nuestros Cuerpos de Seguridad mientras tú le das la espalda".

Y prosigue defiendo:

"Te da igual lo que aquí pase. Tu ya tienes tu Moncloa. Te da igual que maltraten al guardia campando a sus anchas los del contrabando porque ahora lo más importante es que saquen a Franco. Y ese juego que te traes rodeado de esa calaña se acabará el día que los españoles nos unamos por España".

"Viva la Policía Nacional y la Guardia Civil", termina el hit veraniego más celebrado al menos en las redes sociales.