El salvaje ataque de un pez gordo ministerial rompe en mil pedazos la estrategia comunicativa de Sánchez

Apenas han pasado dos meses y a Pedro Sánchez ya le ha surgido un problema de hondo calado en su propio gabinete ya además protagonizado por la persona más inesperada.

Al presidente del Gobierno le están causando más de un problema la verborrea de su ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, tal y como cuenta este 6 de agosto de 2018 el periodista Antonio Martín Beaumont que se hace eco de las quejas de un pez gordo ministerial, de un jefe de prensa de uno de los departamentos más relevantes del Ejecutivo de Sánchez:

"No está funcionando", explica el jefe de prensa de un importante ministro para ilustrar un secreto a voces en el seno del Gobierno. Isabel Celaá ha tardado poco en convertirse en una de las mayores creadoras de polémicas de La Moncloa. Justo lo contrario de lo que se deseaba hiciera cuando se la nombró. "Ejercer de portavoz sin ''pisar charcos'' innecesarios, únicamente los viernes, tras los habituales Consejos de Ministros, eso era todo lo que debía hacer", me señala una fuente monclovita.

Lo curioso del caso, segúm desvela Beaumont, es que a nadie le extraña la facilidad de meter la pata de esta titular ministerial:

Mientras el esfuerzo está puesto en ofrecer una imagen de cierta estabilidad, la también titular de Educación acumula una serie de errores de entidad que tiene bien preocupada a la parroquia socialista conocedora de lo que se cuece en el meollo gubernamental. Por eso a nadie le extrañó que se despachase en un desayuno informativo con una frase envenenada, de esas que se vuelve como un bumerán contra quien las pronuncia y que una vez dicha ya no hay quien la frene: "Nadie piensa en elecciones. Pero nadie va a resistir más allá de lo razonable". Como era previsible, Celaá ocupó todos los titulares y columnas de los medios. Las voces de enfado en los despachos próximos a Pedro Sánchez subieron de tono más de lo habitual.

Lo más grave es que Celaá no hizo otra cosa que poner luz y taquígrafos a lo que internamente se está despachando en Moncloa:

Lo cierto es que Isabel Celaá sólo había pretendido mostrar que está al tanto, como suele decirse, en la pomada de las interioridades gubernativas. Porque incluso entre los ministros se reconoce abiertamente la debilidad de estar sujetos solamente por 84 diputados del PSOE, y que Sánchez no va a resistir por resistir. Así pues, en conversaciones entre altos cargos socialistas está muy presente, claro que sí, la opción de las urnas. Siempre y cuando, según sus cálculos, al presidente le haya dado tiempo a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y plantear su proyecto a la ciudadanía.

Beaumont recuerda otras meteduras de gamba de la ministra:

Y claro, para rematar el asunto, a Celaá la están dejando de lado a la hora de abordar asuntos de calado:

"Se está notando demasiado que los asuntos de importancia no pasan por las manos de Isabel Celaá", se reconoce con resignación desde el PSOE. Y todas las fuentes consultadas coinciden en que el problema, además, tiene muy difícil salida en este momento. ¿Qué hacer? Es impensable cambiar de portavoz del Gobierno porque ello, sin duda, supondría el reconocimiento de un fracaso. De lo que no cabe duda es que alguien, algún día, debería contar el motivo para elegir portavoz a Isabel Celaá, más allá de haber recaído en ella esa responsabilidad después de que José Luis Ábalos no aceptase la oferta de Sánchez para sumar la tarea al Ministerio de Fomento y la secretaría de Organización del PSOE. Y es que, esa acumulación de cometidos, ya la intentó José Blanco en la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero con un hondo deterioro político y personal del que Ábalos había tenido puntuales noticias.

En cualquier caso, los tropezones de Celaá son, más que una infeliz gestión personal, una equivocada política de comunicación cuya responsabilidad última corresponde al propio Pedro Sánchez.