El 'Aquarius' desnuda la demagogia de Pedro Sánchez y su mentirosa 'política migratoria'

La decisión de Pedro Sánchez de desentenderse de los 141 desventurados que se achicharran desde hace días a bordo del Aquarius, porque ahora España "no es el puerto más cercano ni el más seguro", ha provocado una fuerte polémica política aquí y cachondeo en Italia, donde el ministro del Interior, Matteo Salvini, en su tono habitual, se cachondea de los socialistas españoles en Twitter.

Incluso Podemos ha entendido por fin que aquel rescate de junio en presencia de más de 700 periodistas de 180 medios en el puerto de Valencia fue una simple operación de marketing a la llegada de Sánchez a La Moncloa que otra cosa (Gran despelote en las redes con las mentiras del currículum de Begoña y los enchufes de Sánchez).

Una operación que sirvió para poner al PSOE en cabeza del barómetro del CIS. El efecto Sánchez lo llamó El País.

La nueva llamada de auxilio de Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée, con el Aquarius de nuevo sin destino por aguas del Mediterráneo y con 141 inmigrantes a bordo rescatados frente a las costas de Libia, pone al Gobierno de Pedro Sánchez frente a su propia y sonrojante demogogia (El 'gañán' Pedro Sánchez le da a su mujer con la puerta en las narices).

Hasta Italia han llegado los ecos del portazo del Gobierno socialista a los 141 náufragos, que ya antes fueron rechazados por su ministro de Interior, Matteo Salvini. A estas horas la prensa italiana da detallada cuenta del giro de 180 grados del presidente español.

Nave ONG Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra.

Può andare dove vuole, non in Italia!

STOP trafficanti di esseri umani e complici,#portichiusi e #cuoriaperti