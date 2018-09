Las exigencias de doña Letizia al colegio de Leonor y Sofía dinamitan la Casa Real

La "vuelta al cole" normalmente es dura para los escolares y para muchos hogares y familias que tienen que adaptarse al horario escolar tras varios meses de asueto vacacional. Eso va a ocurrir este viernes 7 en el Colegio Santa María de los Rosales.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía en este aspecto no son una excepción y como la mayoría de los niños están a punto de retomar un nuevo curso educativo lleno de retos para ellas por tratarse de quienes se tratan. Pero aunque el calendario escolar es igual para todos, la vuelta al cole para la heredera de la Corona y su hermana no es igual que para el resto de compañeros.

O mejor dicho, el día a día en el colegio es muy distinto para la Princesa y para la Infanta por "culpa" de las órdenes que ha transmitido al colegio la Reina Letizia, responsable directa de la educación de sus hijas. Según apuntan fuentes de la comunidad educativa a Periodista Digital, doña Letizia habría mantenido varias reuniones con el director del colegio -con quien mantiene una buena relación- para poner sobre las mesas una serie de reglas de obligado cumplimiento para el centro.

Las normas nada tienen que ver con la materia curricular y sí con determinadas actividades (o preguntas) en las que pueden o no participar Leonor y Sofía. De hecho, los profesores de la Princesa de Asturias y la Infanta tienen terminante prohibido formularles preguntas sobre su vida cotidiana. Prohibidas las redacciones para contar sus vacaciones u otros aspectos de la vida diaria de los niños.

Los profesores además tienen orden de "saltarse" a la Princesa y a la Infanta cuando en las aulas se interactúa con los alumnos sobre asuntos familiares. Una "sobreprotección" que incluso en la Casa Real consideran excesiva. En La Zarzuela se recuerda como Don Juan Carlos y Doña Sofía trataron de que sus dos hijas y el ahora Rey Felipe VI se educasen "como uno más".

Pero doña Letizia no está dispuesta a ello. Pero según aseguran las mismas fuentes a Periodista Digital, este curso escolar la Reina ha conseguido un cambio de norma en el colegio que ha terminado por agotar la paciencia de algunos profesores y también de muchos los padres del resto de niños, algo que no ha gustado nada en la Casa Real: se han prohibido los teléfonos móviles y cualquier material de grabación de imágenes o sonido. El motivo es obvio, que no se "robe" ninguna imagen de Leonor o Sofía.