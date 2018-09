Casa Real, harta de Doña Letizia tras otro incidente: pelea con la prima del Rey Felipe

Ni una semana tranquila. Eso es lo que se está viviendo en la Casa Real en los últimos meses y diríamos que desde hace años ya. El penúltimo capítulo se ha vivido hace unos días en La Zarzuela. Doña Letizia ha provocado un nuevo incidente familiar por "culpa" de una portada que ha disgustado mucho a la Reina porque se ha sentido "utilizada" (Jaime Peñafiel tira de rencores y la arma con un 'tórrido' episodio sexual de la Reina Sofía ).

Les ponemos en antecedentes. Doña Letizia -cuando tenía voz y voto en Palacio- había dado una orden expresa: que los familiares indirectos del Rey Felipe VI (esto es tías, primos... etc) utilizasen la Corona para sacar rédito en negocios o en los medios de comunicación (El bocazas de Jaime Peñafiel sigue su guerra contra Letizia y ahora la compara con Leticia Dolera).

Su petición había sido atendida por parte de la familia del Rey hasta ahora que la prima más mediática del Monarca, María Zurita de Borbón, ha concedido una entrevista a la revista Hola con motivo del bautizo de su hijo Carlos, un bebé que había llegado al mundo de manera prematura y que durante sus dos primeros meses había estado más cerca de la muerte que de la vida.

De esta forma, la revista titula: "Excepcional reportaje. La prima del Rey nos presenta a su bebé tras dos meses de angustia" y añade "María Zurita de Borbón, por fin en casa con su hijo Carlos". "Este niño es la prueba de que la vida es un milagro", concluye con gran tipografía la portada de la revista del corazón por excelencia.

El reportaje, según ha podido saber Periodista Digital de fuentes próximas a La Zarzuela, ha sentado muy mal a Doña Letizia que ha elevado una queja a la Casa de Su Majestad el Rey porque interpreta que se ha utilizado a Don Felipe para "vender" una entrevista y adquirir protagonismo. Su protesta fue atendida por la Casa Real pero la respuesta que obtuvo Letizia Ortiz no era del agrado de la Reina.

Según las mismas fuentes, desde Palacio se le ha restado importancia al reportaje y, en todo caso, se ha recordado que lo de la "prima del Rey" es una realidad que no se puede obviar en la noticia, quiera María Zurita o no. Por si fuera poco, le han recordado a doña Letizia que ella no tiene una familia ejemplar en este aspecto y se le han puesto ejemplos tan concretos como el de su tía, Henar Ortiz o el de su exmarido -libro incluido- Alonso Guerrero.

Dicho en román paladino, desde La Zarzuela le han cerrado la boca a doña Letizia.