La abuela de Nadia desgrana ante Ana Rosa el testimonio más desgarrador sobre el drama de la niña

Ni siquiera la abuela de Nadia se libró de la estafa. La de Margarita Garau, Catalina, pidió un crédito de 72.000 euros para costear una operación para la niña, afectada por tricotiodistrofia, pero no sabe si se realizó.

En una desgarradora entrevista concedida a El Programa de Ana Rosa, la abuela ha explicado este 13 de enero de 2017 que por ese crédito paga 780 euros al mes, y que era para sufragar una operación:

La abuela materna de Nadia está muy preocupada por su hija Marga:

Catalina no entiende nada y no puede parar de llorar:

"Mi hija me ha dicho que es inocente y que el juez va a por ellos. A la niña no le falta de nada".

En cuanto a Fernando Blanco, tiene su propia opinión:

"Era un hombre que me encantaba porque es muy manitas y siempre me ayudaba con todo. Marga no se separaba de su hija, solo se quedaba pequeños ratos a solas con su padre. No lo entiendo".