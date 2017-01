¿Dónde están las feministas pidiendo justicia para la joven apaleada por un energúmeno de ultraizquierda?

No verá a ninguna feminista salir a pedir justicia por la joven de 20 años que fue agredida a patadas y puñetazos por una banda de terroristas callejeros de extrema izquierda a la puerta de una discoteca de Murcia.

A la espera de que lleguen los podemitas a pedir su liberación, la juez ha enviado a la cárcel a Alejandro Espín Sogo y deja en libertad a los otros dos arrestados pese que el fiscal había pedido prisión para dos de los agresores y el abogado de la víctima para los tres implicados.

¿Trato de favor judicial? ¿Cuánto tardaremos en ver a los amigos de Willy Toledo, que ha justificado la paliza en Facebook, pedir justicia por Espín Sogo como lo hicieron por Bódalos y 'Alfon'?

Espín Sogo, conocido como ‘Topi', era el nº 9 de la coalición Ganar Cehegín, la marca blanca de IU en las municipales de 2015 en esta localidad, cercana a la ciudad de Murcia, en la que se presentó junto a la formación Alternativa Socialista.

En concreto, formó parte de la lista como número 9, aunque la candidatura no obtuvo al final representación en la Corporación municipal, según ha confirmado el portavoz de IU-Verdes en la Región de Murcia, Pedro Jesús Camacho, quien ha querido aclarar que el individuo no forma parte de IU sino que concurrió como "independiente".

"Concurrió a título personal y no formaba parte de IU ni ha formado parte a posteriori", ha señalado Camacho, quien ha señalado que Izquierda Unida no tiene "ningún contacto con él", al tiempo que ha mostrado su rechazo y condena a la agresión.

El enegúmeno pertenece al grupo musical Sistema Kadaver, de Cehegín y Caravaca cuyo único objetivo es "la patada contra el sistema establecido a través de nuestra música", según reza en la cuenta de Twitter.

La letra de una de sus canciones comienza profiriendo insultos graves al sistema y a los políticos y sus "rameras", cuyo único lema es "trabaja y calla".

"La democracia se convierte en carnavales y no me callo, no me sale de mis putos huevos, porque se llenan los bolsillos con la dignidad de un pueblo", dice la canción.

"...Ya no me hace ni puta gracia el sistema de mercado, ni las gaviotas ni las rosas, cada cual más desgraciado, políticos ... de tu pasta se han forrado, serán dueños del destino cuando te hayas despertado".