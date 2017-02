¿Quieres saber por qué Iñaki Urdangarin no entrará en prisión?

El yerno del rey ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión según dicta la sentencia del Caso Nóos, desvelada este 17 de febrero de 2017 (El linchamiento).

Como pasa siempre en España, tertulianos, analistas, comentaristas, políticos y hasta paseantes se han puesto inmediatamente a especular sobre el tipo de carcel y la ubicación del calabozo dónde supuestamente va a ir a parar Iñaki Urdangarin (El Factor Humano: El penoso viaje de Don Urdangarín a «el Urdanga»).

Algún colega nuestro en Internet, como el OK Diario de Eduardo Inda, dan hasta detalles:

"El preso Iñaki Urdangarin tendrá derecho a mantener un vis a vis íntimo con su mujer y otro familiar con sus hijos, una vez al mes. No se le permitirá tener teléfono móvil, aunque podrá realizar diez llamadas a la semana. No podrá manejar dinero en efectivo, pero dispondrá de una tarjeta de plástico para gastar hasta 100 euros a la semana en el economato de la prisión".

Es fácil caer en esos errores, máxime cuando el patazas del juez Castro comentaba que la sentencia le parece muy leve y que el imprudente fiscal Horrach anunciaba que va a poedir el inmediato ingreso en prisión del marido de la Infanta Cristina (Y el juez Castro, los inquisidores de la prensa y hasta Manos Limpias se van a rositas).

Pero nada de nada. Para empezar, Urdangarín no entrará en la cárcel de manera inmediata, ya que el auto puede recurrirse y el proceso podría alargarse más de un año.

Expertos juristas consultados explican así la actual situación del yerno del rey:

Una vez el caso llegue al Supremo, tardará un tiempo indeterminado en resolver.

"Por supuesto la pena no existe hasta que no sea firme, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que ingresen en prisión ni el cuñado del Rey ni los demás".

"Es difícil determinar los tiempos pero resultaría complicado que el Alto Tribunal resolviera en menos de un año, eso como mínimo, y no sería de extrañar que se fuera mucho más allá".