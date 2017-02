El fiscal de Murcia, que ha estado 11 años en el cargo callado como una puerta, denuncia ahora presiones oficiales

En los 11 años que ha estado al frente de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia Manuel López Bernal nunca denunció presiones, ni en los medios de comunicación ni tampoco en sus comparecencias en la Asamblea regional

Manuel López Bernal, quien investiga al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio y está casado con la abogada del PSOE que participa en la acusación, pone el grito en el cielo:.

"A los compañeros de Murcia no se nos ha hecho la vida especialmente agradable. Llama la atención que se haya creado en Madrid una asociación cuya única finalidad sea querellarse contra mí y mi familia en fechas próximas a mi renovación".

Apenas 24 horas después de ser sustituido López Bernal ha entrado en la Cadena SER este jueves para quejarse de las "intimidaciones", las persecuciones y la "desprotección" que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción en general y él en particular.

Sus palabras están teniendo gran repercusión, por lo que el ministro de Justicia ha decidido salir rápidamente al paso.

Rafael Catalá ha respondido que si se sintió coaccionado de alguna forma debería haberlo puesto inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que velara por la protección de sus derechos. Y no lo hizo.

Este 23 de febrero de 2017 el nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, decidió renovar varias plazas de la treintena de relevos que tiene en mente, entre ellas las de la Fiscalía Anticorrupción y la de la Audiencia Nacional.

Que en ese primer lote entrara López Bernal poco después de solicitar la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el Caso Auditorio en contra del criterio de la Fiscalía General ha levantado suspicacias.

No obstante él mismo ha negado ante Pepa Buena que una cosa y otra tengan vinculación y ha recordado que el Estatuto Fiscal no prevé que sus relevos deban ser motivados ni haya que dar explicaciones por ellos. En eso sí ha coincidido con el ministro Catalá.

El Partido Popular no tiene buena relación con López Bernal, a quien acusa de hostigamiento. Los populares recuerdan recurrentemente que está casado con una abogada que ha trabajado para el PSOE, e incluso en las elecciones municipales de 2015 llegó a estar en los mentideros murcianos el rumor de su fichaje por Podemos, al estilo de Carlos Jiménez Villarejo.

EL MINISTRO SE ENCABRONA

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido a las acusaciones del fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, de haber recibido presiones durante la investigación al expresidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez.

"Si ha tenido problema para el ejercicio de sus responsabilidades lo podrá poner en conocimiento de la Fiscalía General o lo debería quizá haber puesto para ser tutelado en sus derechos", ha indicado durante un desayuno informativo.

El ministro ha recalcado que los fiscales tienen garantizada su "autonomía" y la Fiscalía General la garantiza por un procedimiento "siempre transparente". A su juicio, en España las instituciones funcionan, la Justicia "actúa cada día con independencia y profesionalidad y la Fiscalía General del Estado exactamente igual".

Ha reconocido que el trabajo de los fiscales es "muy complejo" y que la persecución de delitos es "un trabajo sometido a mucha presión", por lo que, si cualquiera de ellos ve limitada su autonomía, tiene cauces internos para comunicarlo.

El tema es que López Bernal asegura haber comunicado todos los incidentes que ha sufrido su equipo en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno en Murcia y también a la Fiscalía General del Estado y, aunque sí han encontrado "comprensión", no sabe si los sucesos se están investigando.

"Sé que no es fácil y no es que no quieran investigar, pero tampoco se le da la importancia que realmente tienen estos asuntos".