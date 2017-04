Vea al 'carnicero de Mondragón' de ETA negándose a pedir por perdón por sus 17 asesinatos

Lo más execrable del paripé del desarme de ETA es que los terroristas no muestran el menor arrepentimiento por el dolor causado durante décadas y se niegan a pedir perdón a las víctimas.

Lo ha podido comprar el reportero Cake Minuesa, quien este 8 de abril de 2017 ha asistido al paripé que los etarras han representado en Bayona para escenificar la entrega de sus armas.

Este asesino no se está pudriendo en la carcel. La ejemplar justicia española. pic.twitter.com/s5B774YNXF — El Aguijón 🐝 (@Elaguijon_) 9 de abril de 2017

El momento más tensión se ha producido cuando Cake Minuesa se ha enfrentado cara a cara con Josu Zabarte, conocido como el Carnicero de Mondragón.

Cómo recuerda Okdiario, cumplió 30 años de condena en la cárcel por su participación en 17 asesinatos. Entre ellos, el del niño de 13 años José María Piris Carballo, que murió al estallar una bomba oculta en una bolsa de deportes de Azcoitia (Guipúzcoa) en 1980.

Este 8 de abril de 2017, el asesino en serie Josu Zabarte se paseaba orgulloso por las calles de Bayona, intentando confundirse con los autodenominados "artesanos de la paz". Cuando el Minuesa le ha preguntado qué tiene que decir a las víctimas, el Carnicero de Mondragón se ha encogido de hombros: "Nada, ellas tendrán que decir".

"No, porque a algunas las mataste tú", le ha replicado el reportero. "Ah, no lo sabía", ha contestado cínicamente el etarra. Cake Minuesa no se ha dado por vencido y a invitado al asesino de ETA a pedir perdón a las víctimas. El asesino de 17 personas apenas se han inmutado: "No tengo que pedir perdón, eso será un problema tuyo, no mío, no tengo nada que decir".