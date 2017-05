El juez deja salir de la cárcel al etarra 'Txapote' para que vay a visitar a su padre

Lo ha decidido el juez y parece una medida destinada a medir nuestra capacidad de tragar infamia.

El etarra Francisco Javier García Gaztulu, alias «Txapote», ha visitado este 26 de mayo de 2017 a su padre en su domicilio de Basauri, en Vizcaya (El permiso ofende la memoria de las víctimas y deja la sensación impotente y amarga de un sarcasmo).

El asesino, que en teoría está encerrado en la prisión de Huelva por un sinnumero de crímenes, ha llegado hasta el municipio vasco custodiado por una furgoneta que ha entrado en la vivienda por el garaje.

El facineros ha permanecido cerca de una hora con sus familiares, a los que supuestamente habría avisado de que no preparan ningún tipo de recibimiento público ('Txapote' no recuerda si mató a un brigada del Ejército: "No me fijo en esas cosas").

Una vez concluida la visita, «Txapote» ha sido trasladado de nuevo a la prisión de Burgos. Su vuelta a la cárcel de Huelva está fijada para este mismo viernes (Corcuera: "Un tío con ese historial, ¿cómo le puede importar un pimiento que se le muera el padre?").

Permiso extraordinario

El preso consiguió el pasado marzo el permiso penitenciario «extraordinario» para salir de la cárcel y visitar a su progenitor, que padece dificultades para moverse debido a su avanzada edad.

El juez de Vigilancia Penitenciar de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que no tuvo presente la cantidad de inocentes a los que el etarra dejó sin padres o hijos, aplicó el artículo 155 del reglamento, que establece que los internos pueden obtener este tipo de autorizaciones en el caso de muerte o la enfermedad grave de sus padres, cónyuge, hermanos o hijos.

«Txapote» ha pasado la noche en la cárcel de Burgos, donde ha sido recogido por efectivos de la Guardia Civil antes de entregarlo a la Policía vasca.

El etarra fue detenido en Francia en 2001 y ha sido condenado, entre otros, por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco; Fernando Buesa y su escolta, Jorge Diez Elorza; Fernando Mújica; Gregorio Ordóñez;José Luis López de Lacalle; y dos guardias civiles asesinados en Sallent de Gállego (Huesca).