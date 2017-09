Fiscal Maza: "Sin sentencia firme los alcaldes que cedan locales para el 1-O no serán inhabilitados"

La Fiscalía General del Estado investigará el acto con el que los independentistas ponían en marcha los actos del 1-O, este 14 de septiembre de 2017 en Tarragona.

Ha estado en la Cdena COPE, José Manuel Maza, fiscal general del Estado y la verdad es que ha dejado muchas más dudas que certezas.

Ha vuelto a repetir grandes frases como que "los ciudadanos catalanes están siendo engañados y no hay derecho a decidir fuera de las leyes" o que "no cabe hablar de derechos fuera de las leyes, esto no es judicializar la politica sino perseguir el crimen", pero sustancia para nuestra tranquilidad, poca.

Y eso que Carlos Herrera le apretó todo lo que pudo:

¿Llevar a declarar a 700 alcaldes es operativo?

"Depende de como se organice pero lo ni podemos ni debemos seleccionar solamente es a unos determinados alcaldes cuando al parecer todos han hecho lo mismo como facilitar los medios para cometer un delito. Otra cosa es que por razones operativas se les llame ordenadamente. Los fiscales al ser un equipo actúan con más agilidad. Claro, todo el mundo lo entiende, se ha dicho que estoy amenazando a los alcaldes ni mucho menos les estamos citando para juicio y si no comparece pues puede ser conducido no amenazo nadie solo les convoco" explica el Fiscal General del Estado ante las numerosas críticas que ha recibido por la citación a los alcaldes que han anunciado que cederán sus locales para la votación del primer domingo de octubre si se llega a celebrar".

Y al alcalde que cede locales para el 1-O o para otro acto ilegal ¿qué le puede ocurrir?

"Habría que ver si están participando en un delito de desobediencia o malversación. Si es un delito de malversación, de caudales públicos, esto conlleva un gasto, un delito castigado con 8 años de prisión; lo que está claro es que hay delitos de desobediencia y prevaricación y en esos casos las penas son mas leves no hay privación de libertad, pero si inhabilitación y no podrían presentarse a nuevas elecciones, siempre que exista una pena firme como ocurrió con Françes Homs condenado por el Tribunal Supremo, en este caso, si fuera en una lista inhabilitaría toda la lista en la que fuera y no podría ostentar cargo público, sí podría seguir en el cargo hasta las siguientes elecciones, salvo que hubiera una sentencia firme. Si fuera pena de prisión cambiaría" .

Y si a un ciudadano le llega la citación para estar en una mesa, si van ¿a qué se enfrentan?

"Nosotros reaccionamos ante un delito y habría que verlo porque sería una cooperación para el acto ilegal, ahí si se estaría incurriendo en responsabilidad. La manera de gestionar todo esto, desde un delito que involucra a mucha gente, el Derecho Penal debe discriminar las diferentes responsabilidades". "La Fiscalía tiene un cometido importantísimo, los ciudadanos se están dando cuenta lo que valen las instituciones, el servicio público, los funcionarios lo importantes que son para todos y la Fiscalía tiene como objetivo principal la defensa de la leyes y en ese sentido digo hombre que no se espere que la Fiscalía llegue a todo. Tiene función de intentar prevenir que se cometan delitos o que se juzguen si se han cometido".

