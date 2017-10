La juez manda a prisión incondicional a los dos Jordis', los líderes de ANC y Òmnium

Al trullo, que es dónde debían haber estado desde hace un par de semanas.

La juez de la Audiencia Nacional ha enviado este lunes 16 de octubre de 2017 a prisión incondicional a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart.

Los líderes de las principales entidades soberanistas, ANC y Òmnium Cultural están imputados por un delito de sedición y el juez los considera, "por su capacidad de convocatoria", los principales responsables de promover las concentraciones que se produjeron delante de la consejería de Economía.

Dicha consejería fue bloqueada por miles de personas el pasado 20 de septiembre, cuando una comisión judicial entró para efectuar un registro por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Como no podía ser de otra manera y dado que él puede seguir la misma senta si la Justicia española actúa como debe y trata a todos los ciudadanos coomo iguales ante la Ley, Carles Puigdemont se ha apresurado a calificar de «mala noticia» la encarcelación de Sánchez y Cuixart:

La periodista Pilar Rahola, culta, leída, viajada y políglota como es, pero a la que su etapa de groupie de Artur Mas debió inocular a fondo la tontuna del nacionalismo identitario, ha subido a toda prisa un mensaje en inglés a Twitter, en el felicita sarcásticamente a juncker por tener 'presos políticos' en Europa.

Congratulations Mister @JunckerEU , you already have political prisoners in the @EuropeanUnion @JulianAssange @jordisanchezp @jcuixart