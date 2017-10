Tres funcionarios hartos de callar testifican contra Forcadell ante la juez

Carme Forcadell, sobre quien pesan los procecimientos judiciales abiertos contra ella por el paripe de referéndum del 9N de 2014, se ha salvado a priori de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que será aprobada este viernes 27 de octubre por el Senado español si nada cambia (La 'inhabilitada' Carme Forcadell tiene el doble de sueldo que Mariano Rajoy).

A diferencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los consejeros del Govern, la actual presidenta del Parlament, mantendrá su puesto, aunque vigilada muy de cerca por el Gobierno y con sus funciones limitadas al cumplimiento de la legalidad (La 'delincuente' Carme Forcadell tiene algo de vida más allá de la independencia de Cataluña).

Como subraya 'EsDiario, que Forcadell no vaya a ser destituida ahora en aplicación del 155 no quiere decir que no haya tenido y tenga un papel crucial en el ilegal procés independentista de Cataluña (Así es el terrible Zoo en el que la abyecta Carme Forcadell ha convertido el Parlament de Cataluña ).

No obstante nadie a estas alturas duda del papel protagonista de la expresidenta de Òmnium Cultural en el procés y especialmente en dos fechas clave.

Se trata de los días 6 y 7 de septiembre, cuando bajo su batuta el Parlament aprobó dos leyes claramente inconstitucionales -la del referéndum y la de transitoriedad- que además metió en el orden del día con calzador. Y sin derecho a queja por parte de la oposición ( El vergonzoso vídeo que oculta la 'patriota' Carme Forcadell: "¡Charnegos al paredón!").

MENSAJE DEL PUEBLO ESPAÑOL A MARIANO RAJOY, PRESIDENTE DEL GOBIERNO: "¡DURO Y A LA CABEZA!" https://t.co/COetxU2vnl — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 25 de octubre de 2017

Aquello motivó que la Fiscalía se querellara contra Forcadell y los demás miembros de la Mesa del Parlament pertenecientes a Junts pel Sí y la CUP por prevaricación, malversación y desobediencia, querellas que actualmente investiga la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Maria Eugènia Alegret.

En el marco de dicha instrucción en las últimas horas han declarado ante la magistrada, en calidad de testigos, el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona; el secretario general, Xavier Muro; y la secretaria de los servicios jurídicos de la Cámara catalana, Elisabet Riambau.

El testimonio de los tres, que ha tenido muy poco hueco en la prensa catalana y ninguno en la independentista, es gravísimo para Forcadell. No en vano revela un cúmulo de atropellos e ilegalidades cometidas por la presidenta del Parlament.

¿Si a los chavales que irrumpieron en Blanquerna les han metido 4 años de cárcle, cuánto le tiene que caer a este? https://t.co/2vMX1ru36x — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 25 de octubre de 2017

En su declaración, los letrados del Parlament afirmaron que advirtieron de forma "permanente" a Forcadell y a la Mesa de que contravenían al Tribunal Constitucional y al Consejo de Garantías Estatutarias.

Según los letrados, en varias de las más de 20 reuniones que mantuvieron la Mesa y la Junta de Portavoces con motivo de la aprobación de las leyes de transitoriedad y referéndum, Forcadell directamente les impidió intervenir para informar a los asistentes de las responsabilidades en que podían incurrir por desobedecer al Tribunal Constitucional. Pese a que la oposición intentó que les dejaran hablar.

Y lo que es más grave. El secretario general del Parlament contó a la juez Alegret cómo se negó a firmar el proyecto de ley del referéndum por ser inconstitucionalidad y Forcadell se saltó a la torera las normas y ordenó que fuera publicada sin contar con la necesaria rúbrica de Xavier Muro.

Difícil defensa tiene Forcadell.

