La condición que pone el Supremo a Junqueras y sus secuaces para dejarlos libres

Lo llevan claro si no siguen los pasos de la cagueta de Forcadell y dicen poniendo cara de santos que todo fue, más o menos, una broma y que acatan el 155 que tanto les duele.

Y es que el Tribunal Supremo está por la labor de sacarles de la cárcel de Estremera si hacen lo propio que la expresidenta del Parlament, -retirar la incondicionalidad y permitir una fianza-, aunque no se sabe si el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y del resto de ex consejeros están por la labor.

Según da cuenta 'OkDiario', los abogados de los acusados ya han accedido extraoficialmente al mensaje de que la puesta en libertad de sus clientes podría ocurrir, con esta condición, tras la llegada del caso al Supremo y en un plazo de entre dos y tres semanas.

La decisión de excarcelar a Junqueras y los ex consejeros depuestos por su protagonismo y liderazgo en el golpe de estado se produciría, por tanto, antes de las elecciones del 21 de diciembre. En esa fecha es cuando Cataluña deberá decidir su nuevo Parlamento electo y, como consecuencia, su nuevo presidente autonómico.

De este modo, la puesta en libertad de Junqueras y del resto de golpistas coincidiría con la opción considerada como más favorable por parte del Gobierno: Mariano Rajoy, no considera que sea beneficioso para el resultado electoral de los partidos constitucionalistas el hecho de que los golpistas permanezcan en prisión en el momento en el que el pueblo catalán tiene que votar en sus elecciones regionales.