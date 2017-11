El nombre del nuevo fiscal general del Estado deja k.o. al independentismo catalán

No figuraba en quiniela alguna. El Gobierno Rajoy, tras sopesar decenas de posibilidades, se ha decidido al final por el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar y lo propondrá como nuevo fiscal general del Estado.

Sánchez Melgar es magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal y uno de los impulsores de la doctrina Parot.

Al igual que José Manuel Maza, fallecido el pasado sábado en Argentina a causa de una infección renal, fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo que votó en contra de la denominada doctrina Botín, que permitió librar del banquillo al fallecido presidente del Banco Santander.

Nacido en Palencia en 1955, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con premio extraordinario. Magistrado en el Tribunal Supremo desde el año 2000, Sánchez Melgar es uno de los jueces con mayor experiencia en la Sala Segunda y goza de gran prestigio en el alto tribunal.

NOMBRADO POR EL CGPJ EN 1999

Julián Sánchez Melgar ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987.

Estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en Juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila hasta su nombramiento para el alto tribunal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 1999.

Autor de numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y obras conjuntas, entre ellas varios libros dedicados al estudio del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal e Inviolabilidad e Inmunidad Parlamentaria. Desde 1992 está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

DOCTRINAS 'PAROT' Y 'BOTÍN'

En 2006, Sánchez Melgar fue uno de los impulsores de la que se denominó 'doctrina Parot', que toma el nombre del terrorista francés Henri Parot y cuyo objetivo era evitar que los condenados conforme al Código Penal de 1973 pudieran obtener redenciones de pena y salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años gracias a determinados beneficios carcelarios.

Siete años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) tumbó la 'doctrina Parot' al considerar que vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Esto supuso la excarcelación de decenas de presos con condenas muy elevadas, la mayoría terroristas de ETA, violadores y asesinos.

UN TIPO MUY INDEPENDIENTE

El nuevo fiscal general del Estado ha dado muestras a lo largo de su carrera de su independencia. De hecho ni siquiera está adscrito a ninguna asociación de jueces.

Así que el independentismo no tiene mucho por dónde atacarle ni por dónde explotar su victimismo:

"No digo que no sean importantes las asociaciones, lo que nunca me gustó demasiado es la orientación política que cada una de ellas tiene, de una manera o de otra, y en ese aspecto no me sentía cómodo en ninguna. Yo hubiera preferido alguna absolutamente neutral, pero eso es difícil. En la vida siempre he ido muy libre, a mi aire, manteniéndome lo más independiente posible".