Twitter se cachondea del viaje del fugado 'Puchi' a Copenhague: "¿Ventana, pasillo o... maletero?"

El ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont se ha presentado en torno a las 6.00 horas en el aeropuerto Bruselas-Charleroi para tomar un vuelo de la compañía Ryanair hacia Dinamarca, que ha salido a las 06.55 horas, donde pretende participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague.

Puigdemont llegó al aeropuerto acompañado del empresario Josep María Matamala, que le acompaña durante su estancia en Bruselas. La Universidad de Copenhague espera a Puigdemont para un coloquio sobre el proceso independentista, en su primer viaje fuera de Bélgica desde que recaló en este país el 30 de octubre, tres días después de que el Parlament proclamara unilateralmente la independencia de Cataluña y el Gobierno le destituyera al activar, en consecuencia, el artículo 155 de la Constitución.

