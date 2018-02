Alvaro Pérez 'El Bigotes': "Los empresarios pagaban con alegría y felicidad las facturas del PP"

Dinamita la que lanza al aire y con la mecha encendida Alvaro Pérez, alias 'El Bigotes'.

Sin su famoso mnostacho, el "hombre en Valencia" del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha llegado este 20 de febrero de 2018 al Congreso en medio de un amplio despliegue policial para declarar ante la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación irregular del PP.

"Hacía mucho tiempo que no venía por aquí, además se está calentito", ha comenzado diciendo ante los diputados.

En su comparecencia, el empresario ha exculpado a Rajoy al comentar que, si bien "iba a diario" a Génova para reunirse con los dirigentes del PP, ni el ahora presidente del Gobierno, ni el extesorero Luis Bárcenas, acudieron nunca a estos encuentros.

Pero a falta de dar nombres en el caso de la financiación irregular del PP de Valencia, por estar el asunto judicializado, ha apuntado a empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas en varias ocasiones y sobre los que no se han iniciado actuaciones, como el Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal y exconsejero de Metrovacesa, y el exgerente del PP gallego, Ángel Piñeiro.

"Yo declaro ante ustedes pero yo no aparezco en los papeles de Bárcenas".

Eso ha señalado el empresario, para luego denunciar:

"Estos días he visto que hay dos nombres que aparecen mucho en esos papeles, el señor López del Hierro, marido de la ministra de Defensa Dolores de Cospedal, y don Ángel Piñeiro López, amigo del sr Rajoy".

Ambos aparecen "como atizantes", según ha calificado, y salen "nueve, diez u once veces" en esos papeles.

"Vienen aquí a soltar el mondongo y no los he visto en el banquillo. Por eso me gustaría que vinieran mañana como vengo yo hoy. Con una diferencia: yo vengo escoltado, me han levantado a las 5 de la mañana, he estado en un calabozo pasando un poco de fresquito y me han recogido para traerme aquí".

Pero El Bigotes no se ha detenido aquí y ha lamentado que los medios de comunicación no hayan reparado en este hecho.

De hecho, ha reprobado que los medios de comunicación hacen "chitón" y "no dicen ni pío de ellos".

"Estos días estoy oyendo hablar de la difamación. Todos ustedes tienen esos papeles, y verán que figuran los dos nombres de los señores que les acabo de decir".

"Aparecerán más, no se preocupen que aparecerán más", ha asegurado ante los portavoces parlamentarios, sobre la posibilidad de que surjan más nombres de responsable del PP implicados en la trama Gürtel, en la línea por tanto de lo insinuado por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, cuando dijo que podrían no estar siendo investigados todos los posibles implicados en la red de corrupción.

Pero El Bigotes no ha querido dar nombres, si bien "Correa siempre ha dicho la verdad".

Para el empresario, "algún día se sabrá la verdad de la Gürtel" porque "hay personas condenadas a 8 años de cárcel cuando han cobrado 1.000 euros", o funcionarios condenados a "un porrón de años" por recoger unas fotocopias o un fax.

Pero El Bigotes no ha tenido problemas en volver a dar cuenta de sus reuniones en Génova y de su relación directa con Rajoy.

Y no es que quiera tirar de la manta sino que hablo y digo lo que he presenciado y de lo que me acuerdo. sería miserable si dijera que he hablado con rajoy para hablar de precios de un acto", ha insistido.

En todo caso, ha admitido haber enviado una carta al presidente por ser el manda en esa empresa" para ver si cobraban los servicios prestados.

Con el sr Aznar tenía "un pelín más de relación" por tener una "estrecha amistad" con el sr Agag, ha explicado. Con dos juicios todavía pendientes, ha querido dejar bien claro que "yo nunca le dije al PP cómo me tenía que pagar", sino que "es el PP quien me dice a mí cómo me paga". Te dicen: te vamos a pagar así, si quieres bien, y si no, pues nada", ha zanjado.

Con el jefe del Ejecutivo central, El Bigotes tuvo relación los 11 meses después de perder las elecciones ante el PSOE de 2004 y, aunque "la relación no era amistosa, sino "cordial, de trabajo", "acabó con nosotros" después del "error" de Francisco Correa de contratar a Antonio Cámara por petición de Agag.

"¿Usted sabe la de miedos de comunicación que me van a poner a parir en las tontulias?".

Tras lo cual se ha dejado ir con un duro alegato:

"La justicia no es igual para todos porque ¿qué prilegio tiene López del Hierro para aparecer en tanto papel y no dar explicaciones? Para unos sí y para otros no. Y el ministro de Justicia, como un vendedor de chochonas, pidiendo justicia ejemplar... La justicia tiene que ser justicia, los tribunales deben impartir justicia, no justicia ejemplar. El Supremo dice que la justicia tiene que ser justa, no justicia ejemplar".

También ha sido duro con respecto al trato que le dispensan ahora desde el PP:

"Y estos portavoces de ahora del PP, que son muy jóvenes y que no tienen la más remota idea de qué pasaba antes de que llegaran, ni la más remota idea".

Pero Pérez ha reprochado que "insultan porque tienen el micrófono, mientras sigo viendo a los mismos en el hemiciclo" del Congreso.

"En 10 años de Gürtel, nunca jamás un caso ha sido tan rentable para los ‘tontulias', los ‘tontulianos' y para ustedes hoy aquí, porque "cuando le dan ustedes al PP usan la Gürtel".

Con la empresa de Correa ha trabajado el PP de toda España.