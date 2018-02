La 'jugada' del padre de Diana Quer para fulminar a Pablo Iglesias y la progresía plasta

Juan Carlos Quer, padre de la joven Diana asesinada por El Chicle, no se rinde. Quiere más.

Según ha podido constatar Periodista Digital acaba de conseguir la cifra de los dos millones de apoyos en su iniciativa de recogida de firmas en change.org para la ‘No Derogación de la Pena de Prisión Permanente Revisable'.

Pero el incontestable éxito obtenido no le ha frenado en su empeño.

No satisfecho con ello ha enviado un email a cada uno de los firmantes en el que les invita a convertirse en "recaudadores" de más firmas y participar activamente en su campaña.

Quer explica:

"Muchas personas en estos días os habéis acercado a nosotros para decirnos si podíais hacer algo más, preguntándonos cómo podríais ayudarnos para lograr una sociedad más justa y segura para nuestros hijos. Muchos nos habéis dicho, además, que conocéis gente que no accede a internet o que no tiene correo electrónico y que le gustaría sumarse a la iniciativa. Por eso queremos poner a vuestra disposición un sencillo modelo para la recogida de firmas que te puedes descargar e imprimir fácilmente desde aquí , y ayudarnos así a sumar aún más personas a esta iniciativa para evitar la derogación de la pena de prisión permanente revisable".

Además sugiere:

"Puedes recoger firmas entre tus familiares, amigos, entre tus compañeros de trabajo o en cualquier negocio o tienda que conozcas. Una sola firma adicional conseguida por cada uno de vosotros que ya nos habéis apoyado nos permitiría alcanzar los 4.000.000 millones de firmas ciudadanas. Es importante que sólo firmen quienes no lo hayan hecho a través de internet. Una vez que hayas reunido las firmas, puedes enviárnoslas al código postal que indicamos en el documento".

Y adelanta:

Y concluye con una profunda reflexión:

"Ocho de cada diez españoles de todas las ideologías políticas estamos pidiendo a nuestros representantes que eviten esa derogación de la pena de prisión permanente revisable. La muerte de nuestros hijos no puede quedar una página de sucesos, y juntos podemos evitar más muertes de seres inocentes. Esta ley no es una pena de cadena perpetua como algunos afirman, es una ley de carácter extraordinario prevista para crímenes extremadamente crueles sobre las personas más vulnerables (...) Nuestro deber como sociedad es asegurar que tras el cumplimiento de su condena y antes de su puesta en libertad, estos delincuentes sean sometidos a una evaluación objetiva por especialistas en asistencia penitenciaria, psicólogos etc., para asegurar que están rehabilitados y en condiciones de reinsertarse en la sociedad sin atentar de nuevo contra la vida de otras personas inocentes".