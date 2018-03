Mari Mar Negro: “Los asesinos de ETA que mataron a mi padre usaron como excusa un argumento ecológico”

Hace 40 años, la banda terrorista ETA puso una bomba en la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya). Los asesinos usaron como excusa un argumento ecológico para acabar con la vida de dos trabajadores inocentes.

Mari Mar Negro, hija de uno de ellos, ha recordado en «El Correo» el drama que supuso perder a su padre por la acción de los terroristas:

Su padre, Alberto Negro, trabajaba como ajustador en la central de Lemóniz. El 17 de marzo de 1978 ella estaba fregando los platos después de comer cuando la radio susrró la noticia:

Su caso fue especialmente doloroso: Alberto Negro no tenía ningún tipo de afiliación política y constó como fallecido en accidente laboral hasta 1995.

Una muestra de que la acción de ETA no hizo distinción de clase, procedencia u oficio.

Tras el crimen, por la casa de su abuela pasaron multitud de personas a dar el pésame a la familia.

«Yo era quien les recibía, porque mi madre no podía». Entre las visitas, destacó la de un párroco de Portugalete -municipio del que era natural Alberto Negro-. «Me dijo que quería transmitirme el pesar por parte de ETA, que su intención no era que muriera ningún trabajador y que la culpa había sido de la central telefónica de Lemóniz por no avisar a tiempo, que mi padre había sido un daño colateral».

«Le dije que la culpable de que mi padre estuviera muerto era ETA, porque el que mata es el que coloca la bomba. Y le eché de casa. Tiempo después, ese mismo cura se marchó a Francia».