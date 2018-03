La terrible venganza que preparan contra Ana Julia las cabreadas presas de El Acebuche

Casi todas tienen televisión en sus celdas, y están bien enteradas del trágico suceso. Ana Julia lo tiene mal, y el celo de los funcionarios para garantizar la seguridad de la asesina del pequeño Gabriel pende de un hilo, toda vez que la almeriense cárcel de El Acebuche donde va a ser ingresada, -una de las más peligrosas de toda España-, tiene carencias en ese sentido, tal y como denunció recientemente UGT Almería. (Con esta rabia intentan dar de hostias a la asesina del pequeño Gabriel: "¡Hija de puta!").

Muchas de las presas, en su mayoría de etnia gitana, están al quite para "vengarse personalmente". Y es que para ellas "los niños son sagrados". Así lo asegura un funcionario del centro, según recoge 'Caso Aislado'. (La 'carta de un pececito' que ha hecho sonreír a la madre de Gabriel y que hunde a las pirañas de turno).

Ana Julia Quezada ha explicado en su declaración que vio a Gabriel jugando con un hacha, siendo ese el instante en que tras una discusión, habría perdido los nervios:

"Él me dijo: tú no eres mi madre, tú no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabe asfixiándole, tapándole la nariz y la boca".