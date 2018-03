¿Sabes por qué Ana Julia no puede ser expulsada a República Dominicana a cumplir condena?

Ana Julia Quezada fue la principal sospechosa de la desaparición de Gabriel Cruz desde el primer momento. Y nueva prueba de ello es que la Guardia Civil solicitó al juez que dirigía la investigación colocar micrófonos en los distintos vehículos de la familia del niño y que utilizaba indistintamente la mujer.

Uno de esos sistemas de escuchas en el Nissan Pixo que habitualmente conducía la mujer y en el que se encontró el cadáver del pequeño permitió a los investigadores escuchar las "expresiones vejatorias" contra la víctima, mientras conducía, primero dando vueltas absurdas sin rumbo, y después dirigiéndose casi de forma automática al piso en la Puebla de Vícar que la criminal compartía con el padre del niño.

Quezada, que ha confesado la autoría del crimen ante la Guardia Civil y ante el juez, ha sido enviada a prisión provisional, comunicada y sin fianza este jueves 15 de marzo, acusada de acabar con la vida del niño de ocho años al que se le perdió la pista el pasado 27 de febrero y que, tras 12 días desaparecido, fue hallado muerto.

El instituto armado dice que la autora confesa actuó sola, que es "fría, posesiva, egocéntrica y manipuladora" y califica el crimen de "detención ilegal y asesinato"

Tras su confesión, se lanzó una iniciativa popular en la plataforma change.org, que cuenta con más de 400.000 firmas de apoyo, para que sea reclamada por la Justicia de República Dominicana y "obligada a cumplir pena de prisión perpetua" en alguna de las cárceles de ese país, según recoge ElHuffPost.

Sin embargo, expertos en Derecho Penal y en Extranjería han explicado a Europa Press que no es posible que Quezada, a quien se le expidió el Documento Nacional de Identidad (DNI) el 20 de noviembre de 2008, sea enviada a su país cuando haya una sentencia condenatoria firme.

El coordinador de los Servicios de Extranjería y Asilo del Colegio de Abogados de Madrid, el abogado Marcelo Belgrano, ha explicado a Europa Press que "en absoluto podría ser posible".

Según ha precisado, es "indispensable" ser extranjero para poder ser expulsado a raíz de una condena, además de que exista un convenio bilateral sobre ejecución de sentencias y cumplimientos de condena.

"No hay españoles de primera y de segunda", ha subrayado el abogado, insistiendo en que Quezada es española al tener la documentación. "Decir que cumpla condena fuera porque su origen es de otro país me parece triste", ha remarcado, para después incidir en que "no hay ningún motivo por el que un español deba cumplir una condena fuera de España".