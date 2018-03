Cifuentes deja en ridículo con un corte descomunal a Errejón sacándole los trapos sucios podemitas

El pobre Errejón no está saliendo muy bien parado en la Comisión de Investigación al PP por la supuesta financiación ilegal, porque aunque el podemita lo tiene todo a favor, los comparecientes le están metiendo varios revolcones.

Así lo hizo el investigado Francisco Granados, con un golpe bajo que dejó a Errejón sin poder reponerse, y así lo ha repetido la propia Cristina Cifuentes este 20 de marzo de 2018, y eso que su tono e interés por la cooperación en la investigación era mucho mayor que en el caso del acusado Granados.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, que será una auténtica piedra para Errejón en las elecciones regionales de 2019, le metió dos buenas arremetidas dejándole planchado en la Comisión:

No hay duda de que al 'pequeño Trotsky' le va a queda muy grande el envite contra Cifuentes:

Mire, yo tengo muy buena memoria. Yo no he dicho ‘no me acuerdo'. Lo que pasa es que usted viene aquí con su discurso ya hecho, da igual lo que yo conteste, usted viene con su discurso y las respuestas contestadas. Entonces se supone que como yo no he contestado lo que usted quiere, a usted le da lo mismo. Yo no miraba para otro lado, yo me limitaba a trabajar en mi competencia. ¿O es que usted como responsable de su partido conocía por ejemplo que el responsable de organización de su partido no pagaba la Seguridad Social de su empleada? No, porque no era su competencia.