El prófugo Puigdemont sale corriendo de Finlandia y juega al despiste con la Justicia

Lo que presentaban como una epopeya ha terminado convertido en un ridículo vodevil. A última hora de este 24 de marzo de 2018, la fiscalía belga todavía no tenía constancia de que el prófugo Carles Puigdemont se encontrase en el país, a pesar de que el entorno del fugado filtraba que había regresado de Finlandia.

Su abogado catalán, Jaume Alonso-Cuevillas, asegura vehemente que el expresidente ya no está en el país nórdico, y añade:

El letrado evitó aclarar el paradero exacto del Puigdemont.

Esta versión vespertina del abogado contradice la que él mismo había dado a primera hora de la mañana, cuando aseguró que el líder de Junts per Catalunya iba a presentarse ante las autoridades finlandesas a lo largo del día.

La Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP) subrayó en un comunicado que se desconocía su paradero «en esos momentos» y que, «de localizarse a esa persona», se iniciará el proceso normal de la euroorden.

Tras ello, la Policía finlandesa empezó a buscar «activamente» a Puigdemont y a vigilar todos los puertos y aeropuertos del país nórdico, según explicó a Efe el portavoz de la KRP, Hannu Kautto.

La primera petición de detención y entrega a España llegó a las autoridades finlandesas la noche pasada, pero tras un primer análisis se solicitó documentación adicional.

Una parte de la documentación estaba en español y debía ser traducida al finlandés, antes de adoptar una decisión al respecto, indicaron además las fuentes finlandesas.

Just received info from president @KRLS of #Catalonia that he is no longer in #Finland. He departed to Belgium last evening. My press release attached. pic.twitter.com/7WdsjZgswS