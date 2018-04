El desesperado SOS de un famoso abogado en Suiza tras la extraña desaparición de Marta Rovira

Nadie sabe dónde está Marta Rovira. Ni sus propios compañeros de partido. Ni rastro. Desde que la número dos de ERC se fugó a Suiza se desconoce su paradero, y la mentada no da señales de vida ni en su cuenta de Twitter, antaño tan activa. (La cochinada del marido de Marta Rovira con una rufiana para que se fugara).

Tanto preocupa su ausencia 'física' y 'virtual', que hasta el famoso abogado Matthew Parish, -que trabaja en Ginebra-, un estudioso de las relaciones internacionales, los conflictos étnicos y la guerra civil, y ex agente de mantenimiento de la paz de la ONU, ha hecho un llamamiento para que alguien le dé razón de su actual dirección para echarle un cable, mientras deja claro que de un momento a otro puede desatarse un "conflicto civil" en Cataluña. (El misterioso señor que acompañó a Marta Rovira en su primer intento de fuga).

10. If anyone is in contact with Marta Rovira, please ask her to email me. She can write in any language.

12. I hope to continue engagement with the Catalan conundrum. I welcome all suggestions, and thank you for your support! My background is in peacekeeping. I was brought into Catalonia because I perceived a risk of civil conflict. I see one again now. Let's work on it.