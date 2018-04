Suiza: La prófuga Marta Rovira busca trabajo a la desesperada tras perder su sueldazo

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, contra la que pesa una orden internacional por su papel en el marco del 'procés', ha reaparecido tres semanas después de huir a Suiza , y ha explicado a dos diarios suizos, que se ha puesto a disposición de las autoridades suizas y que no descarta, de ser necesario, pedir asilo en el país. Ha reiterado, no obstante, que de momento "no es el caso".

Rovira ha concedido en las últimas horas al periódico Le Temps y a la agencia de noticias catalana ACN (se espera que dé más) y la primera noticia que da es que sigue en Suiza. Que es algo que ni siquiera sus compañeros de Esquerra tenían del todo claro.

Cuenta la mano derecha de Oriol Junqueras que su exilio va para largo -"para muchos años"- pero que de momento no se plantea pedir asilo a las autoridades suizas. Y que en Barcelona vivía una "prisión interior" porque la Policía la perseguía por las calles y sufría amenazas.

Rovira renunció a su acta de diputada en el Parlament antes de huir fuera de España, y por tanto a su sueldo. ¿De qué va a vivir, pues, en un país con un nivel de vida tan alto como Suiza, uno de los diez países más ricos del mundo según la renta per cápita de sus habitantes?

"Estoy buscando trabajo. Quiero rehacer mi vida aquí con la familia y ponerme bajo la protección de Suiza".

Rovira lleva viviendo de la política 11 años. En 2007 cambió el despacho de abogados en el que trabajaba -el de Sebastià Puigdecanet Basco- por las oficinas de ERC a tiempo completo, según recoge ESdiario.

Y lleva pisando la moqueta del Parlament desde 2012, cuando fue elegida por primera vez diputada y portavoz del grupo Esquerra.

