El aplastante mensaje de la Guardia Civil a los cobardes asesinos de ETA que no merecen su perdón

La Asociación Española de Guardias Civiles desconfía de la petición de perdón hecha pública por la banda terrorista ETA, en la que trata de equiparar a los centenares de asesinados y sus familias con los asesinos. (ETA reconoce el daño causado y pide perdón a las víctimas).

Así, desde la entidad afirman que

"la petición de perdón de ETA a las víctimas del terrorismo y sus familia no es sincera desde el momento en el que solicita un respeto mutuo a la sociedad". (El vergonzoso gatillazo de Iñaki López con Elisa Beni por decir que algunos vivían mejor con ETA).

Los agentes recuerdan que los etarras "han sido los asesinos", y advierten de que los terroristas no pueden

"Para AEGC el comunicado de la banda asesina ETA pidiendo perdón a las víctimas para a renglón seguido pedir respeto mutuo hace que sus palabras carezcan de sinceridad y por lo tanto de valor. Para la Asociación Española de Guardias Civiles la sociedad no les debe ningún respeto, porque ha sido la sociedad la que durante más de medio siglo ha vivido secuestrada por una banda de criminales que hizo de la violencia y el asesinato su manera de vida.

¿Cómo pueden pretender que la sociedad vea sinceridad en su arrepentimiento cuando considera sólo víctimas a los cientos de civiles que asesinó y le niega ese perdón a todos los que defendiendo los derechos de todos los ciudadanos murieron por sus acciones?. No hay víctimas de primera ni de segunda, los guardias civiles, policías y militares asesinados por ETA son también víctimas del terror que durante años ustedes sembraron por todo el país.

Los huérfanos, las viudas, los padres y hermanos de nuestros compañeros son víctimas de su violencia que ni siquiera encuentran consuelo ahora que han decidido pedir perdón. Sus palabras tienen la misma credibilidad que podría tener Hitler si resucitase y pidiera perdón a todos los exterminó.

En AEGC no van a encontrar ese respeto mutuo que sin ninguna vergüenza EXIGEN. No lo van a encontrar porque siguen sin colaborar para resolver 312 asesinatos e innumerables atentados con heridos que, a día de hoy, siguen impunes. No lo van a encontrar porque continúan sin entregar las armas que durante años les han servido para segar la vida de ciudadanos inocentes (civiles, militares o miembros de las FCSE) cuyo único delito fue estar en el sitio inadecuado o vestir un uniforme.

No tendrán nuestro respeto porque jamás lo han mostrado por la vida de nuestras familias y de nuestros hijos. Porque siguen permitiendo que sus cachorros acosen y agredan a nuestros compañeros en localidades como Alsasua, Oñate o Bera, donde los guardias civiles y sus familias tienen que seguir viviendo escondidos para no ser agredidos e insultados por sus herederos.

Para AEGC sólo hay una forma de pasar página el cumplimiento integro de las condenas y la solución de todos los atentados con víctimas mortales y con heridos que siguen sin resolver. No puede haber ninguna víctima que se sienta desprotegida porque la justicia no ha podido condenar al autor del atentado que le ha causado el dolor.

ETA puede seguir enviando cuantos comunicados considere oportunos, tal vez algunos crean en sus palabras de araneros, pero la Asociación Española de Guardias Civiles ni les cree ni acepta falsos perdones".