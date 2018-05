Lloros, gritos e insultos... el 'Yatekomo News' revela que los golpistas sabían que hacían la republiqueta de Groucho Marx

El golpe que el nacionalismo dio contra el Estado el 1 de octubre de 2017 se resumió en: incumplimiento de las resoluciones judiciales el 1-O, la declaración de independencia que duró 8 segundos y las ruedas de prensa desconvocadas (nervios, división, desorientación, dimisiones...). 80 días de ridículo con la fuga de Puigdemont y sus consejeros, abandonando como gallinas a los catalanes que les habían votado.

El Ara, apodado 'Yatekomo News', diario subvencionado del régimen y de la familia Carulla (Gallina Blanca, Affinity, Ultima, etc), explica la versión de los golpistas con el fin de fijar un relato épico para el futuro.--Set dies d’octubre: les 140 hores que van canviar Catalunya--

Y hay cosas muy interesantes que recoge el indispensable blog Dolça Catalunya:

No había nada preparado. El día 25 Puigdemont explora con los separatistas convocar elecciones. La razón es "la falta de prepración de la estructura del Estado"; el jefe de la Asociación Catalana de Municipios se lo reprocha:

"Es obvio que el Gobierno no tiene ningún tipo de complicidad internacional ni ha dispuesto de ninguna estructura de estado que permita que una eventual declaración de independencia tenga ninguna consecuencia práctica".

El día 26 Puigdemont volverá a reconocerlo ante los diputados de JxS: "No tenemos estructuras de estado, ni el control de los Mossos, ni ningún apoyo internacional". O sea, que lo del "estem preparats" era una trola monumental.

Sabían que hacían la republiqueta de Groucho Marx: Irónicamente el Motxo (Puigdemont) incluso "menciona Freedonia, la república que había soñado Groucho Marx", y dice que "me niego a ir por el mundo repartiendo tarjetas de una república inexistente -apunta. Curiosamente, meses después Puigdemont envía comunicados con el sello del Gobierno de la República".

ERC y Puigdemont no pueden ni verse: Marta Rovira le dice a Puigdemont que nastic de plastic: "Se ha de cumplir el mandato y resistir". La Rovira no se ahorra reproches: "llega a acusar a Puigdemont de traicionar a los suyos". O sea, que haga la DUI.

Recordemos que hoy la resistente Rovira está fugada en Suiza. Ante esto, el Motxo se achanta y propone que Junqueras asuma la presidencia y haga la DUI; pero la Uri también se hace caquitas y quiere que el Motxo se queme para luego ganar él las elecciones que ya se vislumbran.

Los separatistas casi se matan entre ellos el día 26 entre gritos y lloros. Esa mañana los diputados de JxS se reúnen en el auditorio de la Generalitat "en una sala oscura con una palestra donde está la mesa presidencial" donde se sientan el Motxo y Junqueras.

Puigdemont dice que quiere convocar elecciones, y le cae encima el fanatismo que él lleva años espoleando. La Forcadell se opone; la jefa de la AMI también; la mayoría de diputados igual. La Rovira acusa al Motxo de "no querer llegar hasta el final". Dice el Ara que "la tensión es evidente, algunos hablan de gritos y hasta lloros". Antoni Castellà, el Puma, explota:

"No te lo he podido decir en privado, porque nos habéis excluido del estado mayor del Prusés, así que te lo diré en público. Aquí no se trata de convocar elecciones, sino de salir al balcón y decir a la gente que lo dejas por incompetencia -y añade señalando a Puigdemont y Junqueras-: que lo dejáis por incompetencia".

ERC i CiU se odian. Cuando salen de la reunión, algunos diputados de ERC están llorando por la "traición" de Puigdemont. Uno incluso dice que "los convergentes nos la han vuelto a joder. Dos años avisando de que se echarían atrás y nos decían que no pasaría. Ha pasado, nos la han jodido".

Afirman que si el Motxo convoca elecciones dejarán el gobierno. Puigdemont "se siente traicionado por ERC, que el día antes había dicho que respetaría la decisión". Rull y Turull también le aprietan para que haga la DUI.

El Motxo explota y se raja. Por la tarde Puigdemont, desolado porque el Gobierno está dispuesto a aplicar el 155, estalla: "¡Nos la joderán! ¡Nos la joderán otra vez!". Puigdemont convoca el pleno del parlamento regional con apenas horas de preaviso, tipo país tercermundista. El cobardica Santi Vila se baja del circo en cuya pista principal ha actuado durante años. El día 27, el pleno hace una DUI sin efectos legales.

Pues ya lo ve: miedos, traiciones, improvisaciones, reprensiones, rupturas, engaños, fugitivos, gritos, lloros, dimisiones, caquetes, ridículo, peleas, mentiras... creían que estaban haciendo algo grande y alumbraron una cómica republiqueta de Groucho. Quina vergonya.