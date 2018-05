El arzobispado aborrece a Willy Toledo y a la iglesia que se ha prestado al bochorno

"Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María". Cuánto arte tiene este actor venido a menos hasta convertirse en un insultador profesional.

La archidiócesis de Madrid se ha desmarcado este 22 de mayo de 2018 de la penosa rueda de prensa que el actor Willy Toledo ha ofrecido en centro pastoral de Entrevías San Carlos Borromeo, a la misma hora a la que debe comparecer en el juzgado por un presunto delito contra los sentimientos religiosos.

No se ha autorizado la utilización de dependencias de la Iglesia para este acto. El insulto grosero y gratuito... en ningún caso puede ser amparado por la libertad de expresión.

Como no podría ser de otra manera, en esta rueda de prensa paralela a la hora en que Toledo debía presentarse ante el juez, el circo fue constante, las faltas de respeto de igual manera, y una triste excusa absolutamente vacía. Willy Toledo: "No he pretendido ofender a nadie".

Además, el actor y activista ha sido acompañado por otros actores de remarcada izquierda como Alberto San Juan o Javier Bardem.

La rueda de prensa de Willy Toledo en San Carlos Borromeo.