El vídeo de Junqueras en la cárcel dando clases sobre Grecia y fregando como un cosaco... ¡que cabrea a Marta Rovira!

La grabación, -con una fecha que no es real-, lo publica este miércoles 6 de junio de 2018 el 'diario Ara', y la protagonizan los exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Raül Romeva en su día a día en la madrileña cárcel de Estremera. (El día en que Borrell dejó bizco del todo a Junqueras durante un soberano combate en una TV privada).

Tiza en mano y poniendo cara de interesante, el primero aparece impartiendo clase a otros presos ante una pizarra, explicando filosofía en la Grecia antigua:

Se le ve también en su celda y después se luce fregando con ganas espacios comunes, una de las tareas periódicas que los presos tienen asignadas martes y sábados, según un rótulo que aparece en el vídeo de marras. (El vídeo de Rufián y su mujer bailando sevillanas que deja a Junqueras con la mirada perdida).

Raül Romeva aparece en la imagen durante la cual Junqueras imparte la clase, que él escucha sentado cerca suyo; y Forn está caminando en el patio, también escribiendo en la celda -sus memorias al parecer-, y, al final, jugando al tenis con el 'profesor'. (La plagiada tesis doctoral del doctor Oriol Junqueras que deja bizcos a muchos).

Se explica que Junqueras y Forn compartían celda y que ahora están en individuales, igual que Romeva, y que pasan 16 horas encerrados y otras 8 realizando actividades o en el patio en plan mártires de la causa.

Tras su publicación, ha puesto el grito en el cielo la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida de la justicia española, quien en Twitter ha tachado de "indigna" la grabación y la filtración:

Ni ells, ni les seves famílies s'ho mereixen. És indigne! Com pot ser que es pugui fer una gravació com aquesta en una presó? I això no exonera el mitjà. No n'hi ha prou amb la presó injusta i cruel que pateixen que a sobre s'han de publicar aquestes imatges? Patètic tot plegat!