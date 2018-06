Los padres de la menor que denunció la violación en Razzmatazz no presentan denuncia

La menor llevó el caso ante los Mossos, pero como no es mayor de edad son sus padres quienes deben presentar formalmente la denuncia.Pero algo huele que apesta en el asunto, donde la sombra del montaje se agranda cada minuto que pasa.

Este miércoles, 6 de junio de 2018 han decidido no hacerlo por el “bien” de su hija, según las mismas fuentes. La fiscalía también ha decidido no seguir adelante y, por tanto, el juez no investigará el caso.

Por tanto, los dos detenidos relacionados con el caso han quedado en liberdad.

Según el atestado policial entregado ayer en el juzgado de guardia, los Mossos d’Esquadra sospechan que las dos personas ahora liberadas podrían haber aprovechado que la chica iba bebida y bajo los efectos de la marihuana para mantener relaciones sexuales, según lavanguardia.

Sin emabrgo, en el atestado ya se vislumbraba que la supuesta agresión sexual no sucedió como denunció la menor, aunque también advierte que las relaciones sexuales podrían haber sido delictivas debido al consentimiento viciado de la menor debido a su estado de conciencia.

La joven, de 17 años, denunció que tres hombres la habían violado la madrugada del sábado en uno de los camerinos del backstage -una zona reservada para artistas y invitados- de Razzmatazz. La víctima explicó que se encontraba en un camerino con un menor de edad, cantante de un grupo de rap que acababa de actuar, cuando un grupo de hombres entró y tres de ellos la violaron.

Las cámaras, además, mostrarían cómo la menor salió del backstage y de la sala con un aspecto más o menos normal, sin señales evidentes de nerviosismo o ningún otro problema. De hecho, se cruzó con personal de seguridad de la discoteca y no dijo nada. No fue hasta más tarde, cuando habló con una amiga, que habría denunciado los hechos a la policía y fue traslada al Hospital Clínico para ser explorada siguiendo los protocolos de agresión sexual.

También se da la circunstancia de que cuando la policía mostró varias fotografías de jóvenes afroamericanos a la víctima, ésta sólo identificó a un joven que formaba parte de un grupo de música que no estaba en Barcelona aquellos días, según explicaron las mismas fuentes.

