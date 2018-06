La celebración de tres miembros de 'La Manada' en la cárcel tras conocer su puesta en libertad

Están que se salen de contentos. José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, los tres sevillanos civiles internos en la prisión de Pamplona I, han salido este jueves 21 de junio de 2018 de la sala del penal en la que han conocido la noticia dando "saltos de alegría" y "muy contentos". (Cornada judicial: Libertad provisional para los cinco miembros de 'La Manada').

Los han hecho tras recibir la notificación de que la Audiencia Provincial de Navarra ha decidido ponerles en libertad provisional a la espera de sentencia firme. Antonio Manuel Guerrero, guardia civil, y Alfonso Jesús Cabezuelo, militar, están internos en la cárcel militar de Alcalá Meco. (La carta del guardia civil de 'La Manada' a su víctima: "¿Cuando tienes el pene en la mano fue porque tropezaste?").

De tal circunstancia informa 'El Español', que apunta a que la noticia se la ha comunicado sobre las 14 horas un agente judicial. Después, los tres han vuelto con sus compañeros reclusos, cada uno a su módulo, mientras enseñaban el auto a los demás presos. Las sonrisas y la alegría de cada uno de los condenados por abusos sexuales eran difícilmente reprimibles. (La repugnante foto de la víctima de 'La Manada' que incendia Twitter: "Que te coman el culo no es delito").

Han sido tres notificaciones, una para cada uno de los sevillanos, pero han sabido la decisión del tribunal formado por José Francisco Cobo, Raquel Fernandino y Ricardo González los tres juntos.

La decisión judicial ha sacado a la calle al movimiento feminista. Este jueves se han convocado varias concentraciones contra la resolución del tribunal. y se ha generado una ola de indignación visible en redes sociales y en la calle de las ciudades.

En Pamplona la movilización ha arrancado de la Plaza del Ayuntamiento a las 19.00 horas al grito de "es criminal la justicia patriarcal" y "no es abuso, es violación". Las manifestantes han desbordado la plaza y lo que en principio iba a ser una concentración se ha convertido en manifestación: por la calle Mayor se han dirigido hacia el Palacio de Justicia de Navarra coreando consignas como "no es no lo demás es violación".

