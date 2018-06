La oscura maniobra de Marlaska para abrirle las puertas de Soto del Real a Pablo Iglesias

No hay nada como tener amigos influyentes para conseguir lo que uno desea. Y si no que se lo pregunten a Pablo Iglesias, que pudo lucirse este martes 26 de junio de 2018 ante las cámaras de TV3 soltando como quien no quiere la cosa que en España "no es sensato que haya presos políticos". (El chupón Iglesias pide en la embriagada TV3 barra libre: "No es sensato que haya presos políticos").

Y el pardillo secretario general de Podemos, ha desvelado para cabreo de muchos y en los mismísimos pasillos del Congreso que su visita a la cárcel de Soto del Real para hablar con los exlíderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión provisional por el golpe separatista en Cataluña, fue posible en un tiempo récord gracias a la intervención directa del Ministerio del Interior -vía Instituciones Penitenciarias- que dirige el magistrado en excedencia Fernando Grande-Marlaska. (Así mentía el trilero de Pablo Iglesias sobre el referéndum en Cataluña antes de ser el recadero de Sánchez).

Según da cuenta 'OkDiario', El encuentro se ha producido, según Iglesias, tras hablar con Pedro Sánchez, quien "me lo facilitó, porque digamos que el cambio de guardia en Instituciones Penitenciarias hacía que se retrasara y que fuera difícil hacer la gestión para hacer una visita como diputado, y no una visita ordinaria".

Fuentes penitenciarias aseguran que es algo totalmente inusual en este tipo de visitas "institucionales", y aseguran son autorizadas con una mayor antelación por parte de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

La petición de Iglesias fue "cursada, atendida y ejecutada" tan sólo de un día para otro gracias a la intervención del Gobierno de Sánchez.

Por contra, las "visitas ordinarias" a un recluso tienen lugar en un locutorio y no pueden durar más de 40 minutos. Para ello, los familiares deben acreditar la relación de parentesco (libro de familia, certificado de convivencia, etc) y los amigos, previa solicitud del interno, han de obtener la correspondiente autorización de la Dirección del centro penitenciario.

El presidente de Parlamento catalán, Roger Torrent, tardó tres semanas en visitar a Junqueras, Sànchez y Forn el pasado febrero tras señalar que iba a pedir "autorización" a Instituciones Penitenciarias para visitar a los diputados presos "lo más pronto posible".

"En las visitas como diputados, como cargo público, la cárcel te facilita poder tener un encuentro sin cristal que facilita claramente la comunicación. El presidente, a través de su equipo, contactó con el Ministerio del Interior, que se coordinó con nosotros, y solamente puedo hablar bien de las gestiones del Gobierno para facilitarnos este encuentro",

ha relatado Iglesias este martes en la Cámara baja.

