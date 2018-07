El escándalo de las cintas de Corinna: "El rey Juan Carlos tiene cuentas en Suiza"

'El programa del verano' muestras unas conversaciones de Corinna, la "amiga entrañable" del rey emérito Juan Carlos I. Asegura que él la usó como testaferro "no porque me quería, sino porque soy residente de Mónaco". Además, afirma que Don Juan Carlos creó cuentas en Suiza a nombre de su primo, Álvaro Orleans de Borbón.



Se trata de una conversación publicada por ‘El Español' y ‘OKdiario' entre Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la "amiga entrañable" del rey emérito, con el comisario Villarejo en 2015.

Todo apunta a que la relación entre Corinna y el rey emérito estaba cargada de intereses y que iba mucho más allá de una amistad entrañable. En los audios de esa conversación, que muestra este programa, Corinna admite que Juan Carlos I la usó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero.

En esa misma conversación, celebrada en Londres hace tres años, Corinna asegura que Don Juan Carlos tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo.

"Han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orleans de Borbón. Las cuentas del banco en Suiza (...) las han puesto a su nombre".

Según la princesa alemana, en los oscuros negocios del rey emérito estaba también implicado el abogado Dante Canónica:

"Montan una estructura que se llama X. Ponen una propiedad dentro de la estructura. Hacen como un contrato de venta... claro, no pueden decir que el beneficiado es el otro", le comentaba al excomisario de policía.

Corina dice sentirse presionada: "Yo estoy viviendo una pesadilla enorme. Me están poniendo muchísima presión (...) y después dicen: esta no quiere devolverme las cosas. Pero si lo hago, es blanqueo". Además, afirma: "No voy a disfrutar de la propiedad porque es un cadeau empoisonné (regalo envenenado".

Eduardo Inda, director de 'OkDiario' ha indicado que se trata de "un auténtico escándalo". "¿Qué hace el que ha sido jefe del Estado durante 40 años con cuentas en un paraíso fiscal?", comenta.

Además, el periodista de 'El Español' Dani Montero, que ha desvelado también este 'scoop', ha hablado de la forma que tenía Juan Carlos I de trabajar con Corinna. "El rey además cobraba comisiones de sus negocios con Corinna", afirma.

Además, Corinna habla también sobre su implicación en el caso Nòos en 2013. Según ella, se vio salpicada por el caso por una estrategia de la Casa Real: "Han dicho mejor Iñaki y Corinna que Iñaki y Cristina. Esa era la idea".

La consultora, de origen alemán, pidió al rey Juan Carlos que la defendiera y, según ella, la respuesta del rey emérito fue: "The blood is thicker" (la sangre es más densa).