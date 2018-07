Carmena rebajó 17 años la condena a un pederasta que abusó reiteradamente de dos amigas de su hija

«Es un peligro porque vive en un mundo utópico en el que ella es juez, parte y legislador. Es ella la que decide lo que está bien y lo que está mal», decían de Manuel Carmena quienes mejor la conocieron durante su larga trayectoria como magistrada de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid. --Manuela Carmena, una juez con sus propias leyes--

Así lo demuestra la sentencia que la hoy alcaldesa de Madrid impuso de 8 años de cárcel, frente a los 25 solicitados por el fiscal, a un pederasta que abusó reiteradamente de dos menores, como recuerda Nati Villanueva en el ABC. --Cuando Carmena como juez no vio agresión sexual en el abuso a dos menores por falta de violencia--

A una de ellas llegó a penetrarla analmente, como se reconoce en los hechos probados de la sentencia de 23 de diciembre de 2008 de la que, en su condición de magistrada de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, Carmena fue ponente.

El tribunal dejó claro que el condenado se aprovechó de la situación de superioridad respecto de las niñas -amigas de su hija-, que la «agresión en su sexualidad» fue «totalmente sorpresiva» y que las víctimas «no fueron capaces de ofrecer ningún acto de resistencia».

Sin embargo, al no mediar la violencia que exige el Código Penal, la Sala no castigó la penetración anal como agresión sexual, como había solicitado la acusación particular.

A ello se sumó otra rebaja sustancial en la pena al apreciar el tribunal dilaciones indebidas por los siete años que duró la instrucción, durante la que sólo se tomó declaración a media decena de testigos y se practicaron cinco periciales psicológicas.

Han pasado diez años de este fallo, pero apenas unas semanas desde que la regidora proclamó que la sentencia de La Manada «está profundamente equivocada» y expresó su deseo de que fuera revocada por el Supremo.

«Se reconocen los actos de agresión sexual pero se describe mal la situación de intimidación que, sin duda, debió sentir la muchacha», señalaba el pasado mes de abril en un tuit la alcaldesa, quien no dudó en sostener públicamente que «el juez del voto particular demuestra una ignorancia profunda».

Tampoco llevó a la práctica Carmena en su sentencia del pederasta la máxima de que a la víctima -en este caso ambas de 15 años-, hay que creerla siempre, pues una de las menores denunció que perdió la virginidad en una penetración vaginal que el tribunal no dio por probada a falta de una «constatación objetiva» porque Fiscalía y acusación particular olvidaron aportar un informe.

«No basta que los jueces o tribunales, una vez finalizado el acto del juicio oral, digamos simplemente que hemos creído a los testigos porque sus declaraciones nos hayan convencido, sino que tenemos que ser capaces de exponer por qué nos ha convencido», apunta la ponente en aquella sentencia.